Santiago homenajea a ocho mujeres referentes con motivo del 8M

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8M, el Concello de Santiago de Compostela organizó los Premios Mulleres de Compostela 2025, donde se galardonó a ocho mujeres por sus trayectorias personales y profesionales.

El evento se celebró en la sala Mozart del Auditorio de Galicia. La gala contó con la periodista Rosa Aneiros como presentadora y con la la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y de buena parte de la Corporación municipal.

El gobierno municipal explica en un comunicado que este evento, organizado por la concellería de Igualdade, pretende reconocer de forma pública la trayectoria profesional y vital de una serie de mujeres vinculadas a Santiago, y que día a día contribuyen a construir una ciudad más igualitaria, más social y más humana. La artista Sheila Patricia fue la encargada de abrir el acto con la pieza Camiño Branco.

Este año, Guadi Galego, Melania Cruz, Esperanza Nogueira, Teresa González, Carme Castro, Pilar Astray, María Suárez y Carmen Iglesias fueron las premiadas.

El acto comenzó con un repaso de Rosa Aneiros por las "mulleres andadoras" que fueron haciendo camino como "as nosas queridas Maruxa e Coralia" y recordó que el Día de las Letras Gallegas de este año estará dedicado a la poesía oral transmitida por las cantareiras, por lo que "como fixeron as lavandeiras, as costureiras, as segadoras, as panadeiras faremos o camiño a través do noso concello cantando", dedicándole una cantiga la cada una de las premiadas.

A continuación, fue presentando cada una de las mujeres "que representan o mellor de nós, mulleres traballadoras que salientan en diferentes eidos e coas que aprendemos cada día". Cada una de ellas recibió una joya personalizada con un sapo en azabache, plata y filigrana, típicos de la orfebrería tradicional de Compostela, diseñada por la artista Susi Gesto. Durante la entrega también se visualizó un vídeo sobre cada una de las premiadas.

Premios Mulleres de Compostela 2025. Concello de Santiago

La alcaldesa cerró el acto recordando que por primera vez este premio Mulleres de Compostela 2025 está recogido en el Reglamento del Consejo de honras y condecoraciones del Ayuntamiento, reivindicando así su "relevancia e oficialidade institucional".

Goretti Sanmartín felicitó las mujeres galardonadas que en el día a día "constrúen a Compostela feminista, máis xusta e igualitaria para todas as persoas" y contribuén a formar esa ciudad que "recoñece os avances colectivos e do asociacionismo feminista e de mulleres, mais tamén celebra ás que, con nomes e apelidos, desde ámbitos diversos como o deportivo, o social, o artístico, o hostaleiro ou o asociacionismo veciñal, dan o mellor de si propias para facernos avanzar cara o futuro de xustiza que anhelamos".

Tras la intervención de la regidora, Sheila Patricia puso el punto final al acto interpretando las piezas A Moura y A Xeitosa.

Las Mulleres de Compostela 2025

Con este premio, el Concello de Santiago distinguió a dos mujeres referentes en el mundo de la cultura actual: la cantante Guadi Gallego, una de las artistas más relevantes de la escena gallega de hoy en día, antigua componente del grupo Berrogüetto, "unha das cantantes máis queridas e máis seguidas deste país", resaltó la conductora. Recogió el premio a periodista Marga Pazos, al encontrarse trabajando Guadi Gallego.

También recibió el reconocimiento a actriz de cine, teatro y televisión, Melania Cruz, Premio de Cultura Galega das artes escénicas, Maestro Mateo a la Mejor Interpretación Femenina y María Casares de interpretación, de la cual la presentadora resaltó su "esforzo non remata cando baixa do escenario senón que segue traballando porque sabe que sempre hai un matiz que marca a diferenza". Carmen Méndez, también actriz, recogió en su nombre, pues Melania Cruz estaba representando la obra Las Desterradas en el Teatro Principal.

Recogieron el premio Esperanza Nogueira, durante muchos años participante activa de la Asociación A Xunlla de Laraño, en reconocimiento por el "arduo traballo na asociación de veciñas e veciños da súa parroquia"; y Teresa González, expresidenta de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple (ACEM) donde se dedicó a "loitar polos dereitos das persoas con esclerose múltiple" de una patología de la que ella misma fue diagnosticada con apenas 30 años, y que preside en la actualidad a federación gallega de personas afectadas por esta enfermedad, la FEGADEM.

También subió al estrado Carme Castro Cuqui, presidenta del Fútbol Club San Pedro desde 2020, en un reconocimiento "extensivo a todas as mulleres e nais cada fin de semana".

Otra de las condecoraciones fue para Pilar Astray, socia activa de la Asociación do Traxe Galego desde hace más de 30 años, en la que desempeñó varios cargos directivos, incluyendo lo de presidenta, por su labor en defensa de este símbolo "do noso patrimonio que ten que poñerse de moda" a través del impulso de la divulgación y la investigación.

Este reconocimiento municipal también lo recibieron dos mujeres referentes de la hostelería compostelana: María Suárez, que regenta desde 1990 la popular taberna Chantadina en el barrio de Sar; y Carmen Iglesias, propietaria del mesón A Charca en la rúa do Franco, en el que lleva 50 años al frente de los fogones.