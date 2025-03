Personal del transporte urbano de Santiago se concentra para exigir "mismas condiciones" laborales

Trabajadores del transporte urbano de Santiago de Compostela se han concentrado este viernes en la praza Galicia de la capital gallega después de que en la jornada de este jueves convocaran huelgas para los próximos 14 y 21 de marzo. La principal demanda es garantizar las mismas condiciones laborales para los trabajadores de las dos empresas que gestionan las líneas de bus urbano de la ciudad, Tralusa y Aulusa-Santiago, ambas de Monbus.

La mayoría de las líneas son gestionadas por la UTE Tralusa, donde si hay un cuadro de trabajo rotativo; mientras que los trabajadores de Aulusa-Santiago cubren los correturnos, bajas y huecos que van quedando en el cuadro de servicios de Tralusa. Por ello, desde la CIG -sindicato que convoca los paros- demandan que tanto Tralusa como Aulusa-Santiago se fusionen en una única entidad para garantizar así las mismas condiciones de trabajo para todos el personal.

Otra de las cuestiones que critica la organización sindical es que mientras que los trabajadores de Tralusa son incluidos en ese cuadro de servicios, empleados de Aulusa, con 15 años de antigüedad, no.

Inácio Pavón, de FGAMT-CIG de Compostela, ha explicado que la decisión de convocar huelga surge después de que en verano se alcanzara un compromiso verbal con Monbus. No obstante, tras las declaraciones a los medios de la presidenta del comité de empresa sobre el mal estado de los autobuses, la empresa paralizó las negociaciones. "Se enfadaron y nos castigaron como se fuéramos menores, y el cuadro que se iba haber quedó sin efecto", explica Pavón.

A finales de septiembre retomaron las negociaciones pero nuevamente no se alcanzó acuerdo después de que desde el comité de empresa solicitará respetar los descansos de los trabajadores de 12 horas entre jornada y jornada. "Lo que estamos pidiendo es muy poca cosa, no pedimos más salario ni más contratación o más horas, simplemente una organización de trabajo racional y que todo el mundo tenga las mismas condiciones, nada más".

La próxima semana, el comité de empresa se reunirá con el Concello de Santiago para para explicarle la situación. Además, también han sido convocados por el Consello Galego de Relacións Laborais para una mediación solicitada por Monbus. "No nos vamos a negar a hablar y menos en una cosa que se puede solucionar fácilmente, pero veremos si no es una maniobra de distraccicón de la empresa", ha señalado Pavón. Con todo, en caso de no llegar a un acuerdo, el próximo 14 y 21 de marzo se iniciarán las huelgas previstas, con la posibilidad de ser indefinida a partir del 1 de abril.

