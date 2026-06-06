As cidades do futuro serán activas ou perderán a carreira pola calidade de vida
Un texto de Pedro Iglesias, presidente do Clúster Galego do Deporte
Durante décadas construímos cidades pensando nos coches. Hoxe, cada vez máis cidades están empezando a facerse unha pregunta distinta: como deseñamos espazos que inviten ás persoas a moverse?
Non é unha cuestión estética nin unha moda urbanística. É unha cuestión de saúde pública, sustentabilidade e calidade de vida.
Nun contexto marcado polo sedentarismo, o aumento dos problemas de saúde mental e a necesidade de crear contornas urbanas máis humanas, o urbanismo activo emerxe como unha das grandes tendencias de futuro. E Galicia non pode quedar fóra desa conversación.
A cidade tamén educa os nosos hábitos
A forma na que están deseñadas as cidades condiciona directamente como vivimos.
Se unha persoa ten beirarrúas amplas, parques próximos, zonas seguras para camiñar, carrís bici conectados ou espazos públicos pensados para permanecer e relacionarse, será moito máis probable que incorpore movemento no seu día a día.
Pola contra, unha cidade construída exclusivamente arredor do coche empurra cara ao sedentarismo. Non porque a cidadanía non queira moverse, senón porque o propio espazo urbano dificulta facelo.
Por iso, hoxe xa non se fala só de infraestruturas deportivas. Fálase de cidades activas.
Cidades onde a actividade física deixa de depender exclusivamente de ir ao ximnasio ou practicar deporte organizado e pasa a formar parte natural da vida cotiá: ir andando ao traballo, levar aos nenos e nenas ao colexio camiñando, utilizar a bicicleta para desprazarse ou simplemente pasear nun entorno agradable e seguro.
O urbanismo como ferramenta de saúde pública
Cada vez hai máis evidencia científica sobre a relación entre deseño urbano e saúde.
A Organización Mundial da Saúde leva anos advertindo de que o sedentarismo é unha das grandes ameazas globais, relacionada con enfermidades cardiovasculares, diabetes, obesidade ou problemas de saúde mental. E unha parte importante desa batalla xógase fóra dos hospitais e dos centros deportivos: xógase nas rúas.
As cidades con máis zonas verdes, menor tráfico e mellores condicións para a mobilidade activa presentan maiores niveis de actividade física e mellores indicadores de benestar.
Non se trata só de facer deporte. Trátase de crear contornas que favorezan unha vida máis activa sen que a cidadanía teña que facer un esforzo extraordinario para conseguilo.
Pontevedra: un modelo que Galicia xa exporta
Galicia ten, ademais, exemplos propios que levan anos anticipando este debate.
O modelo urbano de Pontevedra converteuse nunha referencia internacional precisamente por poñer ás persoas no centro da planificación da cidade. A redución do tráfico, a recuperación do espazo público, a prioridade peonil e a creación dunha cidade máis amable xeraron un entorno que favorece o movemento natural da cidadanía.
E iso ten consecuencias directas na saúde e na calidade de vida. De feito, desde o Observatorio Galego do Deporte levamos a cabo un estudo de hábitos deportivos que concluiu que case o 60% das persoas pontevedresas practican deporte de forma regular (polo menos unha vez á semana), un dato que sitúa á cidade galega por riba de todas as comunidades autónomas en niveis de poboación activa. Tamén dito informe sinalou que grazas ao modelo de cidade case o 70% da súa poboación camiña máis de 10 minutos seguidos todos os días para desprazarse. Unha cifra que practicamente duplica á media galega e saca 20 puntos á media estatal.
Cando unha cidade é segura para camiñar, a actividade física deixa de ser unha tarefa pendente para converterse nun hábito espontáneo.
Nun momento no que moitas cidades europeas están redefinindo os seus modelos urbanos, experiencias como a de Pontevedra demostran que outra forma de construír cidade non só é posible, senón tamén máis eficiente, sostible e humana.
A Coruña e o paseo marítimo: a rúa como ximnasio natural
Se Pontevedra demostrou que o centro pode ser para as persoas, A Coruña ofrece outra lección fundamental: a importancia das grandes arterias de mobilidade activa. O seu paseo marítimo, un dos máis longos de Europa con aproximadamente 13 quilómetros, deixou de ser hai moito tempo unha simple obra de enxeñaría para converterse no principal activo de saúde da cidade.
É o exemplo perfecto de urbanismo de proximidade aplicado ao deporte. Ao ofrecer un espazo ininterrompido, seguro e visualmente atractivo, a cidade conseguiu que correr, camiñar ou pedalear non sexan actividades que requiren un desprazamento previo, senón algo que sucede en canto cruzas o portal da casa. Esta "democratización" do espazo deportivo ao aire libre é clave para entender como unha contorna urbana pode reducir, case sen esforzo para o cidadán, os índices de sedentarismo
A actividade ao aire libre gaña protagonismo
Ao mesmo tempo, estamos asistindo a outro cambio relevante: a crecente demanda de actividade física ao aire libre.
A pandemia acelerou unha tendencia que xa viña medrando: cada vez máis persoas buscan parques, praias, rutas naturais ou espazos abertos para practicar deporte e coidar da súa saúde física e mental.
Running, ciclismo, sendeirismo, calistenia, adestramento funcional en parques ou deportes urbanos están transformando a relación da cidadanía co espazo público.
As novas xeracións xa non entenden o deporte unicamente dentro dunha instalación pechada. Tamén buscan experiencias máis flexibles, sociais e conectadas coa natureza.
Isto obriga tamén ás administracións e ás cidades a adaptarse: máis espazos multifuncionais, máis zonas verdes activas, máis conexión entre deporte, natureza e vida urbana.
O reto de construír unha Galicia máis activa
Galicia ten unha oportunidade enorme neste ámbito. Conta cunha dimensión urbana amable e unha conexión privilexiada coa natureza. O reto está en integrar realmente esa visión nas políticas urbanas e territoriais.
As cidades do futuro serán aquelas capaces de converter a actividade física nunha parte natural da vida diaria. E iso require planificación, visión política e colaboración entre urbanismo, saúde, deporte e mobilidade.
En definitiva, unha cidade activa é aquela que cuida da súa veciñanza sen que estes se dean de conta. Ese é o espírito que tamén impulsa proxectos como o Plan 2 Millóns. O futuro urbano debe pasar por esa simbiose entre movemento, natureza e convivencia. O éxito de Pontevedra coa súa peonalización ou o da Coruña co seu gran Paseo Marítimo non son froito da casualidade, senón dunha visión clara: entender que a rúa é o primeiro chanzo da saúde pública. Non abonda con pedir á cidadanía que se mova; cómpre deseñar cidades que, lonxe de ser barreiras, se convertan no mellor aliado para unha vida activa. Porque as cidades do futuro serán aquelas que nos conviden a vivir con máis movemento ou, simplemente, quedarán atrás na carreira pola calidade de vida e o benestar..