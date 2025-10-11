Este verano el Estudio PASOS 2022-2025 de la Fundación Gasol ha vuelto a poner el espejo delante de nuestra infancia y adolescencia. Y lo que refleja es preocupante. En apenas tres años y medio, los niños españoles pasan 11 horas más a la semana frente a pantallas, hacen menos ejercicio, duermen peor y se sienten más tristes. El malestar emocional se ha duplicado, pasando del 18,3 % al 35,6 %, y la actividad física cae en picado con la edad.

No hablamos de cifras aisladas, sino de una tendencia que marcará el futuro de toda una generación. Más sedentarismo significa más sobrepeso, peor salud mental y menor rendimiento escolar. Y, lo más doloroso, la brecha social se ensancha: los menores de familias con menos recursos hacen 23 minutos menos de actividad física al día, utilizan más pantallas y descansan menos horas.

La Organización Mundial de la Salud es clara. Para crecer sanos, niños y adolescentes deberían realizar al menos 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa cada día, además de ejercicios de fortalecimiento tres veces por semana. En España, la mayoría está lejos de cumplir estas recomendaciones.

La respuesta más directa está al alcance de la mano: aumentar las horas de educación física en las escuelas. Porque la escuela es el espacio que llega a todos, independientemente del barrio o del bolsillo de cada familia. Y porque moverse más no es “perder tiempo académico”, es multiplicarlo. El ejercicio mejora la concentración, la memoria y la capacidad de aprendizaje. También ayuda a descansar mejor, reduce la ansiedad y refuerza la autoestima.

Según el currículo oficial, la materia de Educación Física apenas tiene dos sesiones a la semana obligatorias, en Galicia en algunos cursos se puede complementar, con una hora de refuerzo, si el centro lo desea. Pero en ninguno de los casos se llega a las recomendaciones de la ciencia.

Quienes aún ven la educación física como una asignatura secundaria cometen un error de cálculo. En plena crisis de salud mental infantil, y con el sedentarismo disparado, el deporte se convierte en la mejor vacuna preventiva. Invertir en más horas de educación física es invertir en igualdad de oportunidades, en bienestar y en ciudadanos más preparados para el futuro.

El estudio PASOS 2022-2025 no es el único informe que hace saltar las alarmas. Otro estudio publicado en la Revista Española de Cardiología apunta que en 2030 el 80% de los hombres y el 55% de las mujeres de España tendrán obesidad o sobrepeso, alcanzando los 27 millones de personas afectadas. Lo que significa que necesitamos una llamada de emergencia. Si queremos que nuestros hijos e hijas crezcan sanos y felices, necesitamos que la escuela deje de estar sentada y empiece a moverse.