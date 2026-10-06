Las obras de Abrir Ferrol ao Mar obligan a cambiar el tráfico en la avenida de Irmandiños

A partir de este miércoles, 7 de octubre, se cortará la circulación en la avenida de Irmandiños entre la avenida de Esteiro y la plaza de Galicia por el avance de las obras del proyecto Abrir Ferrol ao Mar. Estos cambios en la circulación, en la que solamente se mantendrá el sentido salida de la ciudad, se prolongarán hasta el fin de esta fase de las obras.

Para facilitar el acceso a la ciudad como alternativa, la Policía Local recomienda que quienes circulen desde Ferrol Vello vayan por la calle de la Iglesia, para continuar por la plaza del Callao y seguir por las calles Rochel y Españoleto hasta tomar la incorporación a la avenida de Esteiro y continuar en dirección a la calle Taxonera.

Durante la realización de los trabajos se solicita que la ciudadanía extreme las precauciones y respete la señalización.

Estas modificaciones corresponden al avance del proyecto que acercará la línea de mar a la ciudad ferrolana y que ahora se adentra en la primera fase entre Ferrol Vello y el Arsenal.