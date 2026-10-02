Sumar Galicia presenta a Antón García Tenreiro como su candidato para reforzar Ferrol en Común

Sumar Galicia presenta a Antón García Tenreiro como su candidato para las elecciones municipales de 2027 en Ferrol. Sumar Galicia

Movemento Sumar Galicia ha presentado este viernes a Antón García Tenreiro como su candidato para las elecciones municipales de 2027 en Ferrol, dentro del proceso para construir una candidatura unitaria alrededor de Ferrol en Común.

García Tenreiro, enfermero de 23 años, será el representante de Sumar en este proyecto, con el que la formación pretende reforzar el trabajo de los actuales concejales Jorge Suárez y Nerea Purriños. La presentación tuvo lugar en el Centro Cívico de Canido.

"Escogemos a Antón para reforzar Ferrol en Común. Para reforzar a Jorge y a Nerea. Para acercar más gente y más fuerza al proyecto compartido", señaló el secretario general de Movemento Sumar Galicia, Paulo López.

La formación plantea el proceso en colaboración con otras organizaciones de la izquierda. López destacó el camino compartido con Esquerda Unida, Anova, Podemos y personas sin adscripción partidaria, y defendió que tanto la candidatura como el programa sean construidos colectivamente.

Una apuesta por incorporar a los jóvenes

Sumar Galicia presenta la elección de García Tenreiro también como una apuesta por aumentar la participación política de los jóvenes. "¡Queremos más Antóns! Queremos más chicas y chicos que den el paso", afirmó López.

El secretario general de la formación defendió además políticas que permitan a los jóvenes trabajar, emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en Ferrol. Entre las cuestiones abordadas durante la presentación estuvo la vivienda, ámbito en el que reclamó ampliar el parque público de alquiler y rehabilitar edificios y barrios.

López también se refirió al rechazo este viernes en el Congreso de los dos decretos sobre vivienda y criticó los votos contrarios de PP, Vox y Junts. "Tumbaron dos decretos, pero la necesidad de tener una casa sigue ahí", afirmó.

"Nuestra ambición es que Ferrol en Común crezca y que la izquierda recupere el gobierno de Ferrol", concluyó el dirigente de Sumar Galicia.