Cruz Roja vuelve a sufrir un ataque vandálico en Ferrol: es el segundo en apenas dos semanas

Cruz Roja ha vuelto a ser víctima de un ataque vandálico en Ferrol. Una de las furgonetas de la entidad apareció esta madrugada con una de sus lunas reventada y una esvástica pintada en el vehículo, en unos hechos que han sido denunciados públicamente por el BNG. Se trata del segundo ataque contra Cruz Roja en apenas dos semanas. Ferrol en común también se ha sumado a la condena a dicho acto.

El BNG recuerda que Cruz Roja desarrolla en Ferrol diferentes programas de atención social, entre ellos los dirigidos a personas que viven situaciones de soledad. El diputado autonómico Mon Fernández, candidato a la alcaldía por la formación frentista, ya había trasladado personalmente su apoyo a la presidenta de Cruz Roja, Carmen Fernández, respaldo que ahora la formación hace extensivo al conjunto de la organización.

Segundo ataque en apenas dos semanas

La formación nacionalista pone el foco especialmente en que no se trata de un hecho aislado, sino del segundo episodio de estas características que sufre Cruz Roja en un periodo de apenas dos semanas. El nuevo ataque se produce además en un contexto en el que el BNG asegura que se han registrado otros actos vandálicos contra diferentes colectivos y espacios de la ciudad.

Según señala el partido, en Ferrol se han producido ataques contra sedes de formaciones políticas, entidades sociales, murales y actividades vinculadas a la defensa de Galicia, además de pintadas y daños en instalaciones y vehículos.

Reunión abierta para plantear una movilización

Ante la sucesión de incidentes, el BNG ha convocado para el próximo lunes 5 de octubre, a las 18:00 horas, una reunión abierta en régimen de autoconvocatoria. El encuentro tendrá lugar en el salón de actos de la CIG, situado en la calle Eduardo Pondal, 41-43, en el barrio de Esteiro.

La convocatoria está dirigida a entidades y personas que quieran participar en la preparación de una movilización de rechazo y condena de este tipo de agresiones. La intención es analizar los últimos episodios registrados en la ciudad y estudiar una respuesta conjunta ante lo que el BNG considera una dinámica cada vez más habitual en Ferrol.