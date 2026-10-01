Detenidas dos personas en Fene y Neda (A Coruña) por robar paquetes de furgonetas de reparto

La Guardia Civil ha detenido a dos personas vecinas de Fene como presuntas autoras de varios delitos continuados de hurto cometidos en furgonetas de reparto en los municipios de Fene y Neda. La investigación, desarrollada por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Fene, permitió esclarecer varios robos y recuperar parte de los efectos sustraídos, cuyo valor asciende a unos 4.300 euros.

La investigación comenzó después de que trabajadores de distintas empresas de mensajería denunciaran la desaparición de paquetes durante sus jornadas laborales. Los agentes centraron las pesquisas en los momentos en los que los repartidores abandonaban temporalmente sus vehículos para realizar entregas en edificios y establecimientos.

Según la investigación, los sospechosos vigilaban previamente las rutas de distribución y aprovechaban esas breves ausencias para acercarse a las furgonetas estacionadas en la vía pública. Una vez allí, accedían rápidamente a las zonas de carga de los vehículos y se apoderaban de diferentes paquetes antes de abandonar el lugar.

Los primeros hechos investigados se produjeron el pasado 28 de agosto en Fene. La actividad continuó el 10 de septiembre, cuando se registró otro hurto en Neda. Entre los efectos sustraídos había material farmacéutico e industrial, según informa la Guardia Civil.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes fueron recopilando diferentes pruebas e indicios que permitieron identificar a los presuntos autores y proceder finalmente a su detención. Las pesquisas también permitieron localizar en una finca de Neda dos caudalímetros que habían sido sustraídos y que tenían como destino una empresa del sector naval.

El resto de los efectos no pudo ser recuperado, ya que, según la Guardia Civil, habían sido introducidos en el mercado ilícito. Con la actuación se da por concluida la investigación y se consideran esclarecidos los hechos denunciados en ambos municipios.

Las diligencias realizadas y las dos personas detenidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Ferrol.