Imagen de la visita de la conselleira de Vivienda y del alcalde de Ferrol Concello de Ferrol.

La Xunta recibe diez ofertas para construir 58 viviendas en O Bertón, en Ferrol

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras ha recibido un total de 10 ofertas de empresas para ejecutar las obras de 58 nuevas viviendas públicas en la parcela P-15 de O Bertón, en Ferrol, licitadas por una inversión autonómica de casi 10,3 millones de euros.

La parcela donde se situarán las viviendas de promoción pública (VPP) cuenta con una superficie de 1.882 metros cuadrados.

El edificio se construirá según el proyecto redactado por la UTE Monteoliva-Fraga y Mantiñan Bertón 2, licitado por 452.957,74 euros.

La edificación proyectada tiene una superficie construida total de 8.698,04 m². Según el Gobierno gallego, serán hogares accesibles, luminosos y energéticamente eficientes

El nuevo inmueble contará con una planta sótano destinada a garajes, trasteros y locales de instalaciones, que ocupa toda la superficie de la parcela; una planta baja dedicada a soportales de uso público, 6 portales de acceso y locales de instalaciones, reserva para el almacén de contenedores de basura, cuartos de limpieza, trasteros, cuarto de comunidad y 4 locales comerciales; y plantas superiores destinadas a viviendas.

Asimismo, se trata de un nuevo edificio que contará con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y dispondrá de garajes y trasteros. En la planta baja habrá 4 locales comerciales.