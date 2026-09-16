El Foro Cidadán polo Ferrocarril se suma a la protesta por los problemas de los buses entre Ferrol y A Coruña

El Foro Cidadán polo Ferrocarril ha anunciado que se suma a la concentración convocada por la Plataforma por un Transporte Digno para este viernes, 18 de septiembre, en Ferrol. La movilización busca reclamar mejoras ante los problemas que están sufriendo los usuarios de las líneas de autobús entre Ferrol y A Coruña.

La concentración tendrá lugar a las 18:00 horas en la plaza de Amada García, frente al edificio de la Xunta de Galicia. El Foro ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de la plataforma y ha realizado un llamamiento a participar en la protesta.

El colectivo sostiene que las deficiencias en el servicio se vienen produciendo desde hace meses, pero asegura que la situación se ha agravado considerablemente con el comienzo del curso.

Entre los problemas denunciados cita averías de autobuses en los túneles, retrasos frecuentes, modificaciones de horarios sin comunicación previa a los viajeros y problemas de capacidad. Según el Foro, en algunos servicios se ha producido tal concentración de pasajeros que muchos han tenido que realizar el trayecto de pie.

También critica la información disponible para los usuarios. El colectivo señala que en la parada de autobuses de la plaza de Galicia de Ferrol no figuran los horarios de los servicios de Monbus y asegura que, "con demasiada frecuencia", viajeros del trayecto Ferrol-A Coruña tienen que esperar a otro autobús por falta de espacio.

Reclamo a las administraciones

El Foro Cidadán polo Ferrocarril considera que estos problemas afectan al derecho de los ciudadanos a disponer de una movilidad "eficaz, sostenible y útil" para sus necesidades cotidianas.

Aunque el colectivo centra su apoyo a la concentración de este viernes en los problemas del transporte por carretera, extiende su reclamación al conjunto del transporte público y pide respuestas tanto para los servicios ferroviarios como para los autobuses.

En este sentido, reclama que las administraciones competentes en cada servicio, "independientemente de quien las gobierne", asuman sus responsabilidades y adopten cuanto antes las medidas necesarias para solucionar las carencias.