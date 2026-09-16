Ferrol supera los 7.100 visitantes atendidos en sus oficinas de turismo durante agosto

Un grupo de peregrinos de Málaga en la Oficina de Turismo de Plaza de España Cedida

Las oficinas municipales de turismo de Ferrol atendieron a 7.123 personas durante el mes de agosto, coincidiendo con uno de los periodos de mayor actividad turística del año. Los puntos de información de la plaza de España y Curuxeiras registraron visitantes tanto nacionales como internacionales, con especial protagonismo del Camino Inglés.

Según los datos facilitados por la concejala de Turismo, Maica García, la oficina de la plaza de España recibió a 3.228 personas, superando la cifra alcanzada durante el mismo mes de 2025. Por su parte, por las instalaciones de Curuxeiras pasaron 3.895 visitantes.

El balance refleja perfiles y motivaciones diferentes dependiendo del punto de atención. Mientras que en la plaza de España destacan las consultas relacionadas con el patrimonio y los museos, Curuxeiras se consolida como un lugar de referencia para quienes llegan a Ferrol para iniciar el Camino Inglés.

El patrimonio y los museos, entre lo más demandado

De las 3.228 personas atendidas en la plaza de España, 2.470 procedían de España y 758 eran visitantes internacionales. Madrid y Galicia figuran entre las principales procedencias nacionales, junto a Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Entre los viajeros extranjeros, Reino Unido representó el 33,24 %, seguido de Italia, con un 18,29 %; Francia, con un 10,28 %; y Alemania, con un 6,14 %. También se atendió a personas procedentes de lugares como Zimbabue, Israel o Borneo.

El grupo de edad más numeroso fue el comprendido entre los 35 y los 65 años, con 1.720 registros. A continuación aparecen los mayores de 65 años, con 721; las personas de entre 18 y 34 años, con 496; y los menores de edad, con 291.

El patrimonio concentró 2.342 consultas y los museos, 2.297, convirtiéndose en dos de los principales intereses. La naturaleza y las playas generaron otras 774 consultas y los paseos en lancha por la ría, 406.

Además, se contabilizaron 1.502 consultas relacionadas con las pernoctaciones. La actividad turística coincidió con numerosas citas celebradas durante agosto, como la Feira Medieval, el Rallye de Ferrol, Equiocio y las Festas de Verán, además del interés generado por el eclipse solar del 12 de agosto.

El Camino Inglés concentra las visitas en Curuxeiras

El perfil cambia en la oficina situada en Curuxeiras, donde el Camino Inglés fue el principal motivo de consulta durante agosto. De las 3.895 personas atendidas, 2.127 eran visitantes nacionales, 1.571 internacionales y 200 procedían del propio entorno local.

Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia concentraron conjuntamente el 72,03% de los visitantes nacionales. En cuanto al turismo internacional, Italia fue el principal mercado, con un 30%, seguido de Estados Unidos, Portugal, Alemania y Reino Unido.

El peso de los peregrinos resulta especialmente significativo: el 78,04% de las personas atendidas en Curuxeiras estaban vinculadas al Camino Inglés, mientras que el 21,96% acudieron por un interés general en el patrimonio de Ferrol.

Entre las consultas más habituales estuvieron también los paseos en lancha por la ría, las visitas al Arsenal militar y la información sobre el eclipse solar. Turismo cultural, gastronomía, naturaleza, playas y patrimonio militar y naval completaron los principales intereses.

La mayor parte de los peregrinos pasa una noche en Ferrol o comienza el Camino después de llegar a la ciudad, aunque desde Turismo señalan que se observa una tendencia a prolongar la estancia para conocer otros atractivos.

"Nuestro objetivo es seguir poniendo en valor esa oportunidad para que Ferrol sea no solo el punto de partida del Camino, sino también un destino en el que quedarse", señaló Maica García, que destacó las posibilidades que ofrecen el patrimonio, la ría, la gastronomía y el resto de recursos turísticos de la ciudad.