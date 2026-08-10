Rueda ve "chocante" que Defensa cuestione la planta de SAIC: "No creo que le haga ningún favor"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que es "chocante" y "difícil de entender" que el Ministerio de Defensa cuestione la planta que SAIC prevé instalar en Ferrol. "No creo que le hagan ningún favor al proyecto", aseguró el mandatario autonómico este lunes.

Rueda se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press después de que saliesen a la luz informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje que supone su instalación en las inmediaciones de Navantia.

La empresa pública construye embarcaciones para las Fuerzas Armadas españolas y trabaja con sistemas militares estadounidenses, por lo que sus instalaciones son consideradas una infraestructura crítica para la seguridad nacional.

"Es difícil de entender. Es un expediente que llevamos tramitando conjuntamente el Gobierno y la Xunta desde hace muchos meses, donde conocemos perfectamente su contenido y las diferentes circunstancias que inciden y ahora es sorprendente que un departamento del Gobierno central haga ahora estos pronunciamientos cuando en ningún momento se habló de falta de seguridad o riesgo militar", critica Rueda.

El mandatario autonómico, sin embargo, ha señalado que no corresponde a su Ejecutivo evaluar unos "supuestos riesgos de seguridad nacional" si los hay: "A la Xunta le corresponde exigirle al Gobierno que sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad histórica que se le presenta a Galicia".

Así, Alfonso Rueda ha recordado el importante esfuerzo de colaboración entre administraciones para que este proyecto fuese una realidad en Galicia y reivindicó que la Xunta "hizo su parte". "Es un poco sorprendente que en estos momentos el mayor riesgo para la seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol. Resulta un poco chocante en mi opinión", señaló el presidente gallego.

Preguntado sobre si estas informaciones podrían "manchar" el proyecto, Rueda ha dicho que estas noticias "no le gustan" y que considera que "no le hacen ningún favor" a la iniciativa.

Alfonso Rueda ha insistido en que el Gobierno tiene que ser capaz de compatibilizar la llegada de SAIC con la seguridad nacional una vez conseguido que la multinacional china eligiese Ferrol para instalar su planta. El presidente de la Xunta ha señalado que la zona "necesita este tipo de oportunidades": "Otra cosa sería difícil de entender".

El Gobierno defiende la planta

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la instalación de la planta china en Ferrol y se ha mostrado convencido de que se va a llevar a cabo garantizando el respeto a la seguridad nacional.

El titular de Transformación Digital y de la Función Pública ha negado que pueda llegar a rechazarse esta inversión —que requiere la aprobación del Consejo de Ministros— por motivos de seguridad y dice que se están analizando todas las "implicaciones" que conlleva y tomarán "las decisiones oportunas".

En ese sentido, Óscar López ha señalado que cualquier inversión de calado lleva aparejados este tipo de informes y "se pueden establecer una serie de condiciones para hacerla viable", aunque ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad".

"Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación", ha añadido López en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press.