Ferrol construirá un nuevo skatepark en Canido con una inversión de 160.000 euros

El Ayuntamiento de Ferrol ha dado un nuevo paso para dotar a la ciudad de un segundo espacio para la práctica del skate. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación de las obras de un nuevo skatepark en el parque Antón Varela, en el barrio de Canido, una actuación que contará con una inversión cercana a los 160.000 euros.

El proyecto, valorado en 159.899,41 euros, está cofinanciado al 50% por la Vicepresidencia Primera de la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

La nueva instalación complementará la pista ya existente en A Malata y busca responder a la creciente demanda de los aficionados a los deportes urbanos, especialmente al skateboarding, disciplina que forma parte del programa olímpico desde los Juegos de Tokio.

El skatepark estará integrado en el parque Antón Varela, uno de los principales espacios verdes de Ferrol, situado entre las calles Mayola y Pérez Parallé. El diseño contempla una pista de modalidad street, concebida como una skateplaza, con diferentes módulos distribuidos para permitir recorridos continuos y favorecer una práctica dinámica y segura.

La instalación tendrá unas dimensiones de 53 metros de largo por 7,4 metros de ancho y contará con acceso peatonal desde la calle Poeta Pérez Parallé.

El Ayuntamiento prevé un plazo de ejecución de cuatro meses, tras el que Ferrol ampliará su red de instalaciones deportivas con un espacio pensado para fomentar la práctica del skate y otros deportes urbanos en un entorno accesible e integrado en el parque.