Ferrol apuesta un verano más por los tardeos en distintos barrios de la ciudad

Los tardeos volverán a animar las calles de Ferrol este verano, aunque con límites para compatibilizar el ocio con el descanso de los vecinos. El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios y Hosteleros de Ferrol han renovado su convenio de colaboración para organizar actuaciones musicales y otras actividades de pequeño formato en diferentes puntos de la ciudad hasta el próximo 15 de septiembre.

El acuerdo, aprobado por la Junta de Gobierno Local, establece que solo podrá celebrarse una actividad por zona y semana, con una duración máxima de tres horas y siempre dentro de la franja horaria comprendida entre las 13:00 y las 22:00 horas.

Las actuaciones podrán desarrollarse de forma simultánea, siempre que tengan lugar en sectores distintos. Las zonas habilitadas serán Caranza, Dolores, Galiano, Magdalena, Pardo Bajo, Nova de Caranza, Villa Soledad, Serantes, Inferniño y Catabois.

El convenio también fija una serie de condiciones para los establecimientos participantes. Entre ellas, el cumplimiento de los límites de ruido, la finalización de todas las actividades antes de las 22:00 horas y la correcta instalación del material técnico para no obstaculizar vías de evacuación, mobiliario urbano o el paso de vehículos de emergencia.

Además, los organizadores deberán garantizar la seguridad de las conexiones eléctricas, proteger el cableado y disponer de extintores cuando sea necesario.

Por su parte, el Ayuntamiento cederá los espacios públicos, supervisará el desarrollo de las actividades y podrá suspender cualquier evento en caso de incumplimientos graves o si existiera algún riesgo para la seguridad. También se encargará de instalar los contenedores necesarios para la recogida de residuos.

Para velar por el cumplimiento del convenio se creará una comisión de seguimiento formada por representantes del Ayuntamiento y de la Asociación de Hostelería, que supervisará el desarrollo de la programación durante toda la campaña estival.