Ferrol quiere que su tren entre en el siglo XXI: reunión clave con responsables de Renfe este lunes

El Foro Cidadán polo Ferrocarril mantendrá el próximo lunes un encuentro con representantes de Renfe en Ferrol con el objetivo de trasladar sus principales demandas sobre el estado del servicio ferroviario en el norte gallego.

La reunión, prevista en el Ateneo Ferrolán, reunirá tanto a responsables institucionales en Galicia como a la gerencia de la red de ancho métrico.

Durante la cita, el colectivo ciudadano pondrá sobre la mesa una batería de propuestas centradas en aumentar las frecuencias y optimizar los horarios, especialmente en los trayectos que conectan Ferrol con A Coruña, Madrid y Ribadeo. Estas peticiones nacen de consultas realizadas entre usuarios habituales del tren, así como del análisis de antiguos servicios que registraban mayor demanda.

El Foro busca que este encuentro sirva para avanzar hacia soluciones concretas en un plazo breve. La mejora de las conexiones ferroviarias se considera prioritaria para la movilidad diaria y el desarrollo de las comarcas afectadas, donde las incidencias y limitaciones del servicio siguen siendo una queja recurrente.

Ampliar el diálogo institucional

Además, la plataforma insiste en la necesidad de ampliar el diálogo institucional. En este sentido, reclama una reunión pendiente con el Ministerio de Transportes y con Adif para abordar actuaciones estructurales en la red, como la electrificación de la línea Ferrol-A Coruña, la creación de nuevas infraestructuras en puntos estratégicos o la mejora del trazado para reducir tiempos de viaje.

En el caso del corredor hacia Ribadeo, el foco está puesto en garantizar la fiabilidad del servicio, evitando interrupciones derivadas del estado de la vía o de los trenes.