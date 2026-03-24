La reurbanización de la avenida Doctor Fleming de Ferrol costará 319.000 euros

El Concello de Ferrol licita por un importe de 319.331,45 euros las obras de reurbanización del final de la avenida Doctor Fleming y la zona peatonal entre las calles Alonso López e Ignacio Martell. Estas actuaciones concentradas en el barrio de Canido han recibido ya un total de ocho ofertas presentadas.

El proyecto abarca actuaciones de accesibilidad con la creación de un espacio con prioridad de uso peatonal en el que solo podrán acceder vehículos para el garaje de una vivienda unifamiliar al final de Doctor Fleming y a los futuros garajes de dos parcelas de suelo urbano consolidado que dan a la urbanización. Así se permitirá la permeabilidad accesible entre esta calle y Alonso López.

Además, habrá nuevos espacios verdes con la plantación de arbolado bilateral en Doctor Fleming.

A todo ello se suma la creación de unas escaleras que permitan salvar los 2 metros de diferencia de cota entre las calles Alonso López e Ignacio Martell para facilitar la comunicación peatonal entre ambas. También se instalarán bancos, farolas con luces led, una fuente de agua y dos canastas de baloncesto, dejando un espacio libre que sirva como lugar de juego.

El plazo de ejecución de las obras, una vez adjudicadas, será de seis meses.