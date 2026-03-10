Ferrol recibe una oferta para renovar el Torrente Ballester y adaptarlo como museo

El Ayuntamiento de Ferrol ha recibido una oferta empresarial para ejecutar las obras de renovación y modernización del Centro Cultural Torrente Ballester, una actuación destinada a adaptar el edificio para su uso como museo y solucionar diversas deficiencias estructurales y funcionales.

Según informó el concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, la mesa de contratación analizará ahora la propuesta presentada para comprobar si cumple con las condiciones técnicas y administrativas establecidas en el pliego antes de proceder a su posible adjudicación.

El proyecto contempla una intervención integral en el inmueble, que actualmente presenta diversos problemas como humedades, filtraciones, deficiencias en la cubierta, iluminación insuficiente y carencias en ventilación y accesibilidad.

Para resolver estas cuestiones se plantea la renovación de las salas expositivas y la mejora de distintos espacios interiores, entre ellos los aseos y zonas de almacenamiento.

Además, la actuación incluirá mejoras en el sistema contraincendios, la iluminación y la ventilación, así como la reparación de la cubierta con la sustitución de tejas dañadas, la renovación del techo del patio interior y el pintado de las fachadas del edificio.

El presupuesto total de la intervención asciende a 512.925,70 euros y está financiado conjuntamente por la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ferrol, en virtud de un convenio firmado en diciembre de 2025.

La Consellería de Cultura aportará 250.000 euros, mientras que el consistorio asumirá los 262.925,70 euros restantes.