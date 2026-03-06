Rey Varela afirma que Ferrol vive "una nueva realidad" impulsada por los proyectos del mandato

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, defendió este jueves que la ciudad atraviesa un momento de cambio marcado por los proyectos impulsados durante el actual mandato.

Lo hizo durante su participación en el encuentro "Conversas no Parador", organizado por el Club de Prensa de Ferrol, en el que mantuvo un diálogo con periodistas sobre el presente y el futuro del municipio.

Durante la conversación, el regidor puso sobre la mesa diversos indicadores que, a su juicio, reflejan una evolución positiva de Ferrol en los últimos años.

Entre ellos destacó el crecimiento de población registrado por el Instituto Nacional de Estadística durante dos años consecutivos, algo que, según recordó, no se producía desde hace más de cuatro décadas. También subrayó la reducción del desempleo y el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social, que en 2025 crecieron un 2,9% en la ciudad.

"Todos estos datos eran impensables hasta hace muy poco tiempo, pero hoy estamos ante una nueva realidad para nuestra ciudad, que va de la mano de los proyectos que pusimos en marcha", afirmó Rey Varela, que insistió en que la estabilidad institucional es clave para consolidar el desarrollo económico y social de Ferrol.

En este sentido, destacó también la colaboración entre administraciones y entidades estratégicas como el Puerto de Ferrol, la Universidad, Navantia o la Xunta de Galicia.

El alcalde puso en valor asimismo los presupuestos municipales de 2026, que superan los 97 millones de euros y que, según indicó, son los más altos de la historia del Ayuntamiento de Ferrol.

Estas cuentas suponen un incremento del 23% respecto a las aprobadas en 2023 y forman parte de una planificación económica diseñada para todo el mandato.

"Sin presupuestos no se pueden gestionar ni los grandes proyectos ni los asuntos del día a día", señaló el regidor, que recordó que el gobierno local estableció una planificación plurianual hasta 2027 para garantizar la ejecución de las inversiones comprometidas.

Entre las iniciativas que marcarán la transformación de la ciudad, Rey Varela se refirió al proyecto "Abrir Ferrol ao Mar", que busca mejorar la conexión urbana con el litoral.

El alcalde explicó que la fase de Esteiro ya ha sido adjudicada por 2,7 millones de euros con un plazo de ejecución de quince meses, mientras que la licitación de la fase de Caranza se llevará próximamente a la Junta de Gobierno Local. El proyecto permitirá completar una senda de unos diez kilómetros entre A Graña y Caranza.

El regidor también destacó el avance de la futura Cidade do Deporte, que convertirá el recinto de FIMO en un gran centro multideportivo destinado a clubes, deportistas y ciudadanía, así como la Cidade Náutica, una actuación que permitirá recuperar una parcela de 13.000 metros cuadrados para actividades vinculadas al mar.

Durante el encuentro, el alcalde abordó además la reorganización interna del Ayuntamiento para mejorar la prestación de los servicios públicos. En este contexto, el consistorio ha aprobado una Oferta Pública de Empleo para 2026 que contempla cerca de cien plazas.

"Es una OPE ambiciosa y dialogada que cubre puestos, refuerza la estructura municipal y consolida empleo público estable y de calidad", explicó.

Entre las incorporaciones previstas figuran nueve nuevos agentes de Policía Local, con el objetivo de superar el centenar de efectivos al final del mandato, y 13 nuevos bomberos, lo que permitirá alcanzar una plantilla de 50 profesionales, una cifra que no se registraba desde hace una década.

Rey Varela también se refirió a actuaciones vinculadas a la gestión cotidiana de la ciudad, como la adjudicación del nuevo contrato de recogida y transporte de residuos, que incluye limpieza viaria, desbroces y recogida textil. "Ponemos fin a más de diez años de prestación del servicio sin contrato", señaló.

El alcalde repasó igualmente las actuaciones en infraestructuras y calles, entre ellas el plan de asfaltado que permitió renovar vías como la avenida de Compostela, la calle Breogán, el túnel de la plaza de España o la carretera de Catabois. Según anunció, este año se pondrá en marcha un nuevo programa de asfaltados integrales en distintas zonas del municipio.

Entre los proyectos en barrios, el regidor destacó las actuaciones de mejora de accesibilidad en Canido y San Xoán, así como la futura construcción de un nuevo centro de salud en este último barrio que dará servicio a cerca de 10.000 vecinos. En O Inferniño, el Ayuntamiento prevé completar el primer parque infantil cubierto de la ciudad y renovar el centro cultural Carvalho Calero.

En la parte final de su intervención, Rey Varela avanzó los pasos que se están dando para la creación del Museo de Ferrol, que se ubicará en el centro cultural Torrente Ballester tras su rehabilitación.

También recordó que el Ayuntamiento adquirió recientemente un inmueble en la calle Magdalena para impulsar el futuro Museo del Modernismo, para el que ya se ha solicitado financiación a través del programa estatal del 2% cultural.

El alcalde cerró su participación felicitando al Club de Prensa de Ferrol por la organización del encuentro y por "mantener vivo un espacio de conversación tan interesante como este".