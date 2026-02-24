Los bomberos de Ferrol desmienten al alcalde y piden transparencia tras el accidente

La sección sindical de CIG en el Ayuntamiento de Ferrol ha salido al paso de las recientes declaraciones del alcalde, José Manuel Rey Varela, sobre el Servizo de Prevención e Extinción de Incendios, a colación del incendio del pasado jueves en el barrio de Recimil.

Según explican, no es correcto presentar como novedad que el Ayuntamiento "contará con 50 bomberos en plantilla", ya que los documentos oficiales recogen que el cuadro orgánico contempla en los últimos años 52 plazas estructurales, cifra que incluso asciende a 53 en el ejercicio 2026.

Subrayan que es fundamental diferenciar entre las plazas estructurales existentes en el cuadro de personal y las plazas efectivamente cubiertas, que no siempre coinciden con el total presupuestado.

Por tanto, sostienen que no estamos ante una ampliación estructural nueva, sino ante puestos ya previstos en la estructura municipal.

En relación con el anuncio de que los bomberos "pasarán todos de C2 a C1", la sección sindical considera que tampoco es una afirmación rigurosa. La Relación de Puestos de Trabajo establece que los puestos pueden estar abiertos a los subgrupos C1 y C2, pero eso no implica un ascenso automático.

El paso de C2 a C1 requiere convocatoria de un proceso selectivo formal, cumplimiento de los requisitos de titulación, superación de las pruebas correspondientes y el nombramiento conforme a la normativa de función pública.

Se trata, insisten, de un procedimiento reglado que no puede realizarse de manera colectiva ni inmediata.

Precinto del vehículo implicado en el accidente

Tras el grave accidente laboral en el que un bombero resultó herido con consecuencias de extrema gravedad, el delegado de prevención Manuel Fernández Lorenzo presentó por sede electrónica un escrito solicitando el precinto inmediato del vehículo autoescala AEA 9, matrícula 2211HZS, implicado en el siniestro.

La petición busca preservar la cadena de custodia, garantizar la integridad de los datos telemétricos de la centralita, evitar posibles alteraciones y asegurar una investigación técnica objetiva e independiente.