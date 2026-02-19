Un incendio en Ferrol causa cuatro heridos, entre ellos un miembro del equipo de extinción

Un incendio en una vivienda esta madrugada en Ferrol, en la calle Álvarez de Soutomaior, a la altura del número 7, ha dejado un total de cuatro heridos, dos de ellos de gravedad, que han sido trasladados al hospital Arquitecto Marcide.

Una de las personas afectadas es uno de los miembros del equipo de extinción, que participaba en el operativo, según ha explicado el servicio de emergencias centralizadas 112 Galicia.

El incendio calcinó por completo una habitación, aunque toda la vivienda resultó afectada por el humo. Los daños alcanzaron también a la vivienda colindante.

Actuaron efectivos del 061, Bomberos de Ferrol, Bomberos de Narón, Policía Local de Ferrol y Policía Nacional.