El bombero herido en un incendio en Ferrol puede perder la pierna: tres víctimas ingresadas en A Coruña

El bombero herido en el incendio ocurrido en la madrugada de este jueves en el barrio ferrolano de Recimil ha sido intervenido quirúrgicamente por un traumatismo en una pierna con posible amputación, mientras que los tres heridos (dos jóvenes de 19 y 24 años y un menor de 3 años) permanecen ingresados en la unidad de quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Según el parte médico facilitado desde el área sanitaria y recogido por Europa Press, una mujer (J.M.A.N) de 24 años presenta quemaduras de segundo grado en manos y pies, afectando al 5% de su superficie corporal, e intoxicación por inhalación de humo.

Junto a ella, D.G.V., un varón de 19 años, también padece intoxicación por inhalación de humo. Ambos se encuentran ingresados en la Unidad de Quemados del complejo hospitalario coruñés, donde su pronóstico se mantiene grave.

Asimismo, el menor de 3 años también se encuentra en la Unidad de Quemados con pronóstico reservado, a la espera de la evolución de las lesiones en las próximas horas.

Por último, el bombero herido (A.P.P), de 49 años, ha sido intervenido quirúrgicamente debido a un grave traumatismo en un miembro inferior. Fuentes hospitalarias consultadas no descartan que la lesión pueda derivar en una amputación. El paciente permanece ingresado en la Unidad de Reanimación con pronóstico grave.

Como fue el accidente

El incendio tuvo lugar a las 5:45, en la calle Álvarez de Soutomaior, en el barrio de Recimil. Fueron evacuadas tres personas, una mujer y su hijo menor, además de una tercera persona que se encontraba inconsciente. Para llevar a cabo la evacuación, se utilizó una autoescalera. El pie del bombero quedó atrapado entre dos peldaños de la misma, causando las heridas.

El alcalde resalta que se pusieron en marcha todos los medios disponibles

El alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, explicó esta mañana que "desplegamos todos los efectivos que estaban a nuestra disposición".

En concreto, se trasladaron a la zona tres bomberos del cuerpo de Ferrol, cinco del de Narón, los dos jefes del cuerpo, tres patrullas de la Policía Local, tres de la Policía Nacional y en minutos "acudió el jefe de la Policía Local de Ferrol, el coordinador de seguridad de la Policía Nacional, además de cuatro ambulancias".

Rey Varela insistió en que los protocolos "están funcionando" y que la administración está poniendo todos los medios "para incrementar el número de efectivos en el parque y para cubrir los turnos".

La oposición se solidariza con el profesional y pide una explicación

El PSOE de Ferrol ha expresado en una nota que "lamentan profundamente este suceso". A su juicio, los servicios de emergencia "actuaron con diligencia y profesionalidad para controlar el incendio y atender a las personas heridas". Además, esperan que "el gobierno municipal en los próximos días ponga los recursos necesarios para aclarar lo sucedido en el futuro".

Por su parte, Ferrol en Común ha indicado en un comunicado de prensa que "pide una investigación detallada de las causas del incendio y de los medios disponibles para sofocarlo".

El otro grupo de la oposición, el BNG, reclama también explicaciones al primer edil ferrolano. Su portavoz, Iván Rivas, ha puesto la formación frentista "a disposición" de los damnificados "para ayudar en aquello que modestamente se pueda ayudar".