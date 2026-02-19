El bombero herido en Ferrol tendrá "garantizada la adaptación del puesto de trabajo"

El bombero herido esta madrugada en Ferrol cuando trabajaba en las tareas de rescate y extinción de un incendio en el barrio de Recimil tendrá "garantizada la adaptación del puesto" una vez se pueda reincorporar.

El primer edil ferrolano adoptó esta decisión "para que el encomiable cumplimiento de su deber no menoscabe sus retribuciones ni su vocación de servicio público", tal y como ha explicado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

El profesional, ingresado en el CHUAC de A Coruña tras una primera atención de urgencias en el Hospital Arquitecto Marcide, fue intervenido de urgencias y ha sido amputada una pierna.

El accidente tuvo lugar en plena tarea de evacuación de dos víctimas del incendio, una mujer y su hijo, tras quedar atrapada su pierna entre los peldaños de la autoescalera que se usó para desalojar el inmueble.

Los bomberos tuvieron este mediodía una reunión con Rey Varela tras semanas solicitándola. Reclaman una mejora de su situación laboral no recogida en la nueva RTP.