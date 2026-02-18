Los operadores de la nave de la pescadería de Ferrol se reubicarán en el Mercado de la Magdalena

Los operadores de la nave de la pescadería serán trasladados de forma provisional a la nave principal de carne y productos variados del Mercado de la Magdalena mientras se ejecutan las obras de reforma que permitirán convertir el espacio en el primer gastromercado de la ciudad.

La concejala de Mercados, Maica García, explicó que el traslado permitirá a los diez vendedores continuar con su actividad comercial sin interrupciones durante el desarrollo de los trabajos. La reubicación ha sido consensuada con los propios operadores, con quienes se acordaron los puestos que ocuparán temporalmente en la nave contigua.

La edil agradeció la colaboración y disposición mostrada por los comerciantes durante el proceso y destacó que la creación del gastromercado supondrá “una importante dinamización y revitalización” de la zona de A Magdalena, además de contribuir a diversificar la oferta turística de la ciudad.

En cuanto a las actuaciones previstas, las obras contemplan la instalación de nuevas tuberías y sistemas de desagüe, así como la renovación de la red eléctrica y de la iluminación en la nave de la pescadería. El objetivo es adaptar el espacio a su nuevo uso sin afectar al funcionamiento ordinario del mercado durante el periodo de traslado.

El plazo estimado de ejecución es de un mes y el presupuesto destinado a estos trabajos asciende a 48.100 euros.