La oposición de Ferrol denuncia el "abandono" del Memorial a las Víctimas del Franquismo

Los grupos municipales del PSOE, BNG y Ferrol en Común (FeC), en colaboración con las principales entidades sociales del barrio de Canido, han denunciado este lunes el estado de "deterioro y abandono" en el que se encuentra el Monumento en Memoria de las Víctimas del Franquismo.

Inaugurado en febrero de 2024 en el antiguo cementerio de Canido, el memorial, que es obra del escultor Manuel Patinha, sufre actualmente graves deficiencias de mantenimiento que han llevado a la oposición y a los vecinos a registrar una exigencia formal de intervención inmediata.

En una rueda de prensa conjunta, los portavoces políticos y representantes vecinales han alertado de que el espacio, que honra a personas represaliadas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, carece de la iluminación adecuada tras la retirada de varios báculos y presenta un entorno invadido por la maleza.

Según el documento presentado en el Registro municipal y que recoge Europa Press, la vegetación descontrolada y las "silveiras" cubren ya los muros traseros del monumento, pertenecientes a propiedades colindantes como el Instituto de Canido y la Iglesia de San Rosendo.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Canido, Roberto Taboada, ha ejercido de portavoz de las entidades firmantes (ASC Muíño do Vento, Asociación de vecinos de Canido, SD Canido y Ferrolterra Antiga), subrayando que no se trata solo de una cuestión estética, sino de "decoro y respeto" hacia un lugar con una altísima carga simbólica.

"Un monumento de esta importancia no merece esta situación de deterioro. Es un lugar de memoria democrática y eso implica una obligación de protección y conservación por ley", ha señalado Taboada.

El colectivo vecinal ha lamentado que las peticiones verbales y los escritos presentados desde diciembre del año pasado no hayan recibido respuesta por parte del gobierno local. Por ello, han impulsado una moción junto a los tres grupos de la oposición para forzar al gobierno municipal a actuar en un plazo máximo de un mes.

"No podemos permitir que una obra que fue inaugurada con todos los honores institucionales caiga en el olvido al día siguiente", ha sentenciado Taboada, quien ha insistido en la necesidad de transformar el espacio en un punto de referencia pedagógico para las futuras generaciones.