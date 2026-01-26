El Concello de Ferrol impulsa la contratación de seis mujeres víctimas de violencia de género

La Xunta de Goberno Local de Ferrol aprobó hoy la tramitación de la solicitud de una subvención de la Consellería de Política Social e Igualdade para fomentar la contratación de mujeres que sufren violencia de género, en el marco del Pacto del Estado contra la violencia de género.

"La iniciativa tiene como objetivo principal promover la autonomía personal y económica de las mujeres, favoreciendo su plena integración en la vida laboral y social", señaló la concejala de Mujer, Elvira Miramontes.

La ayuda se enmarca en la Orden de 18 de diciembre de 2025, publicada en el Diario Oficial de Galicia número 11, de 19 de enero de 2026, por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones y se realiza la convocatoria para el año 2026.

Esta orden subvenciona la contratación, por parte de las entidades locales gallegas, de mujeres víctimas de violencia de género para la realización de obras o servicios de interés general o social, por un período máximo de 12 mensualidades.

En el caso de las entidades locales de más de 50.000 habitantes, como es el caso del Concello de Ferrol, la normativa permite subvencionar hasta un máximo de seis contrataciones.

"Queremos contribuir la que las mujeres alcancen una mayor autonomía mediante la promoción de su independencia económica y de su apoderamiento", subrayó Miramontes.

El empleo se convierte, de esta manera, en un elemento esencial para la recuperación personal, la salida de la situación de violencia y la construcción de un proyecto de vida autónomo, según informa el ayuntamiento en un comunicado.

La solicitud contempla la contratación de seis mujeres víctimas de violencia de género, por un período de doce meses y a jornada completa, distribuidas en las siguientes categorías profesionales: dos contrataciones de la categoría C2 y cuatro contrataciones de la categoría de subalterno (agrupaciones profesionales).

"El Ayuntamiento de Ferrol reafirma su compromiso con la igualdad, con la lucha contra la violencia de género y con la creación de oportunidades reales para que las mujeres puedan reconstruir sus vidas desde la autonomía y dignidad", concluyó la concejala de Igualdad y Mujer.