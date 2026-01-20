Ferrol contará con siete nuevos bomberos desde febrero

Ferrol incorporará siete nuevos bomberos a su plantilla el próximo mes de febrero, hasta un total de 48. Así lo ha señalado este martes la concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, que indicó que la prioridad del Gobierno local es "buscar solución, gestionar con responsabilidad y avanzar en los proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas".

Precisamente, de cara a cumplir los compromisos adquiridos con los representantes sindicales, el ayuntamiento incorporará a siete bomberos a través de la nueva RPT. Lo hará después de que la Fiscalía archivase la denuncia presentada por varios aspirantes al proceso selectivo, y una vez analizada la plena seguridad jurídica del mismo.

La concejala de Recursos Humanos firmó ayer el decreto de incorporación de siete nuevos bomberos-conductores. Está previsto que tomen posesión a lo largo del mes de febrero y se incorporen de inmediato al servicio.

"El ayuntamiento impulsa por primera vez una bolsa de interinos para el servicio de bomberos", añadió Sanjurjo. Esta bolsa permitirá cubrir de manera ágil y eficaz bajas, vacantes o refuerzos puntuales del servicio sin comprometer la continuidad ni la calidad de la atención a las emergencias.

Sanjurjo aclaró que ningún miembro del cuerpo de bomberos verá reducido su poder adquisitivo. La nueva RPT (que recibió críticas de los bomberos) contempla la promoción interna, permitiendo el acceso del grupo C2 al C1, al tiempo que incrementa el personal del servicio e introduce nuevas herramientas de planificación de recursos humanos.

"Ferrol cuenta ya con la mejor ratio de bomberos de Galicia y, en el próximo mes, este nivel se verá aún más reforzado, alcanzando el mejor registro de la historia de la ciudad", afirmó la concejala de Recursos Humanos que concluyó: "Somos un Gobierno de palabra, pero sobre todo somos un Gobierno de hechos".

No hacen servicios extraordinarios

El Cuerpo de Bomberos de Ferrol anunció a finales del pasado mes de diciembre que deja de prestar de forma inmediata cualquier servicio extraordinario o fuera de la jornada habitual, tras una decisión adoptada por unanimidad en asamblea.

La medida, calificada por el propio colectivo en su perfil de Facebook como "dura pero necesaria", se mantendrá como mecanismo de presión ante un deterioro que consideran insostenible del servicio y el "ninguneo" continuado por parte de los responsables del ayuntamiento.