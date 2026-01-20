Detenida en Ferrol una mujer en una operación contra el yihadismo

Agentes de la Policía Nacional se llevan a una detenida, a 20 de enero de 2026, en Ferrol, en una operación contra el yihadismo. Gustavo de la Paz - Europa Press

Una mujer ha sido detenida este martes en Ferrol por su supuesta vinculación con el yihadismo. La Policía Nacional, con un importante despliegue, realizó la operación durante varias horas en un inmueble del barrio de Recimil.

El dispositivo policial comenzó a primera hora de la mañana de este martes y se concentró específicamente en un inmueble de viviendas sociales situado en el número 4 de la calle Ortigueira. Los agentes especializados realizaron un exhaustivo registro del piso, del que retiraron diversas cajas con material que será analizado en el marco de la investigación.

La intervención finalizó alrededor de las 11:40 horas, momento en el que la detenida fue sacada del edificio y escoltada hasta un vehículo policial, según recoge Europa Press.

Debido a la naturaleza del delito con el cual se la relaciona, está previsto que la detenida sea trasladada en las próximas horas a Madrid para ser puesta a disposición de la Audiencia Nacional, el órgano competente en este tipo de investigaciones.

La presencia de las unidades policiales generó sorpresa entre los residentes de Recimil. Aunque los vecinos señalan que es habitual ver patrullas recorriendo las calles de la zona, la magnitud del despliegue y la presencia de agentes de paisano y unidades de intervención marcaron una jornada inusual en el barrio ferrolano.