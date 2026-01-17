Excarcelan una persona en A Capela (A Coruña) tras salirse de la vía con su vehículo

Una persona ha sido excarcelada la pasada noche tras sufrir una salida de la vía en A Capela, en la provincia de A Coruña. En el incidente no hubo más personas afectadas.

El 112 Galicia recibió el aviso de un particular unos diez minutos antes de las 21:00 horas, informando de que se había producido una salida de la vía en el kilómetro 13 de la AC-564, y que podía haber heridos.

A continuación, la central de emergencias informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos del Eume y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez allí, los bomberos tuvieron que liberar al conductor mediante el uso do material de excarcelación. Después, fue atendido por el personal sanitario desplazado hasta la zona.