El Redentor de la Merced protagoniza el cartel de la Semana Santa de Ferrol en su centenario

La presentación del cartel de la Semana Santa de Ferrol 2026, celebrada esta tarde en el salón de recepciones del Concello, da inicio a los actos previos a las procesiones que este año se celebrarán del 29 de marzo, Domingo de Ramos, al 5 de abril, Pascua de Resurrección.

La fotografía de Ignacio del Moral, Inaxete, muestra al Cristo Redentor de la Cofradía de la Merced, coincidiendo con el centenario de la capilla mercedaria y de la llegada de la emblemática talla del imaginero gallego José Rivas.

Durante el acto, Fernando Iguacel Selle, presidente de la Junta de Cofradías, destacó que la presentación del cartel es "un anticipo del sentimiento, del recogimiento y de la fe que recorren nuestras calles cada año".

Asimismo, agradeció la aportación del autor de la fotografía y el apoyo de las instituciones, y subrayó que la Semana Santa es historia viva de Ferrol, fruto del esfuerzo conjunto de las cofradías, los cofrades y toda la ciudad.

Por su parte, Helena Pena, hermana mayor de la Cofradía de la Merced, señaló que el cartel rinde homenaje a cien años de devoción, historia y patrimonio religioso en la ciudad y que la imagen captada por Ignacio del Moral transmite gran fuerza expresiva y recogimiento.

Con este cartel, la Semana Santa de Ferrol refuerza su identidad y pone en valor una de sus imágenes más representativas en un año de especial relevancia histórica.

La presentación del cartel marca el inicio de los actos previos a la Semana Santa, entre los que destaca la feria Fitur en Madrid, donde la imagen del evento se mostrará al público junto a los atractivos turísticos de Ferrol, con intervención de Fernando Iguacel.

Además, el programa incluye el Vía Crucis el 27 de febrero en la capilla de la Merced, la lectura del pregón el 6 de marzo en el teatro Jofre, a cargo del periodista Isidoro Valerio, y la entrega de la Medalla de Oro de la Junta de Cofradías a César Carreño Yáñez y José Manuel Evia Gende.

El 13 de marzo se presentará finalmente el procesionario y la revista Ecce Homo en la capilla del Torrente Ballester.

En el acto participaron también Ignacio del Moral, la diputada provincial Rosa Ana García López, la delegada provincial de la Xunta Martina Aneiros, el obispo Fernando García Cadiñanos y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quienes pusieron en valor la importancia cultural y religiosa de la Semana Santa ferrolana, única en Galicia con la consideración de Interés Turístico Internacional.