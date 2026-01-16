Fene (A Coruña) presenta un proyecto para recuperar la memoria de las mujeres en la reconversión naval

El Salón de Plenos del Concello de Fene acogió esta mañana a presentación del proyecto Mulleres da Reconversión. La iniciativa, impulsada por el Área de Igualdade de la Deputación da Coruña en colaboración con el ayuntamiento, tiene como objetivo recuperar, visibilizar y poner en valor las historias de vida de las mujeres vinculadas a la reconversión naval y a la transformación industrial de la comarca de Ferrolterra.

La diputada de Igualdad de la Diputación de A Coruña, Sol Agra, la diputada provincial de Planes, Cristina García; la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy; y la directora de Navantia Fene, Carla Chawla, mostraron su apoyo al proyecto y destacaron la importancia de rescatar una memoria colectiva históricamente invisibilizada.

"Mulleres da Reconversión forma parte de la apuesta decidida de la Diputación de A Coruña por integrar la memoria, la igualdad y la justicia social en las políticas públicas", señaló Agra, que destacó que el proyecto forma parte de la programación especial de 8 de Marzo al mismo tiempo que puso en valor "la necesidad de reconocer el papel de las mujeres no solo como acompañantes, sino como sujetos activos de la historia económica y social de nuestro territorio".

Sandra Permuy, por su parte, acercó una visión más personal y emotiva, definiéndose como "hija de la reconversión" y recordando el impacto que las sucesivas crisis del naval tuvieron en las familias y en los barrios del ayuntamiento. La regidora puso en valor el papel de las mujeres de Fene como "sostén de los hogares, de las comunidades y de las luchas colectivas" y destacó la importancia de la colaboración con el tejido local para hacer posible este proyecto "que nace desde Fene y con su gente".

La directora de Navantia Fene, Carla Chawla, mostró el compromiso de la empresa con la iniciativa, que colaboró activamente en la documentación del proyecto. La directora de Navantia Fene, además, informó de que se hará una visita de las mujeres participantes al astillero, como gesto simbólico de reconocimiento y conexión entre pasado, presente y futuro de la mujer en la actividad naval.

El proyecto

El proyecto Mulleres da Reconversión comenzó la finales del 2025 con una primera fase de documentación, y continúa su desarrollo con la participación de mujeres de las distintas parroquias de Fene, a través de las entidades locales. Incluye un trabajo de investigación y dinamización comunitaria para reconocer testimonios, vivencias, fotografías, documentos y materiales personales.

El resultado de este proyecto quedará materializado en un documental, una exposición itinerante y una publicación digital. Estas tres piezas recogerán los contenidos y testimonios generados a lo largo del proyecto. La iniciativa culminará con la presentación pública del documental y de la exposición en el marco de 8 de Marzo , reforzando así su carácter feminista, reivindicativo y de historia colectiva.

Con este proyecto, a Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Fene reafirman su compromiso con la igualdad, con la memoria democrática y con el reconocimiento de las mujeres que sostuvieron, en silencio, buena parte de la historia industrial y social de la comarca.