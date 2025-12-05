Ferrol presenta la programación de Navidad 2025: pista de hielo, mercado y cabalgatas

El Concello de Ferrol llenará la ciudad de actividades durante las próximas semanas festivas, entre las que destacan una pista de hielo, un mercado alimentario navideño, talleres infantiles y la visita de las guerreras K-pop en la cabalgata de los Reyes Magos.

Este viernes por la mañana el concejal de Fiestas, Arán López, junto a la delegada de la Xunta en la ciudad, Martina Aneiros, presentaron la amplia y diversa programación de Navidad que organiza la ciudad naval en colaboración con la Administración autonómica.

La actividad comienza este mismo viernes con la apertura, como novedad, de la cúpula de Papá Noel en la plaza de Armas, "uno de los espacios más queridos por las familias, donde se podrán hacer fotografías hasta el 23 de diciembre", avanzó el edil. Además, del 20 al 23 de este mes, Papá Noel recibirá a los niños y niñas en la cúpula, donde podrán dejar las cartas con sus deseos.

Hoy también es el primer día de apertura al público del mercado de Navidad instalado en la plaza de Armas, que se mantendrá hasta el 7 de enero, y en el que habrá 11 casetas de artesanía local y siete de gastronomía y repostería, donde se podrá adquirir vino caliente, turrones, bisutería o juguetes de madera, entre otros.

Tal y como adelantó Aneiros, en la plaza de Armas también habrá una zona infantil con talleres para los más pequeños, totalmente gratuitos, de cocina, repostería, reciclaje, creación de árboles de Navidad o pintaderas. Estos talleres comenzarán mañana, sábado 6 de diciembre, en la plaza de Armas, y se prolongarán hasta el 7 de enero. Antes del comienzo de las vacaciones escolares estarán disponibles de lunes a viernes por la tarde y sábados y domingos todo el día, mientras que durante el período no lectivo estarán abiertos en horario de mañana y tarde.

Otro de los platos fuertes de esta programación, destacó Arán López, es el mercado de artesanía alimentaria, que se celebrará del 12 al 14 de diciembre en la plaza de la Constitución, donde también "a partir del día 18 volveremos a disfrutar de Regalarte, apoyando el talento y la creatividad de nuestra gente", apuntó López.

Este año, otro de los atractivos principales será la pista de hielo de 300 metros cuadrados que se instalará en la Alameda del Cantón y que será "el escenario perfecto para pasar un día diferente en patines". La pista estará en funcionamiento desde el 19 de diciembre hasta el 11 de enero y tendrá un coste de 12 euros por un tiempo de 45 minutos (alquiler de patines incluido).

Cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos

Como es habitual, la cabalgata de Papá Noel recorrerá el barrio de Caranza a partir de las 12:00 horas del miércoles 24 de diciembre y, por la tarde, saldrá de la carretera de Catabois a las 18:00 horas para finalizar su recorrido en la plaza de Armas.

El concejal de Fiestas informó de que "a partir del 26 de diciembre entraremos de lleno en la magia con la cúpula de los Reyes Magos, que acogerá recepciones para los niños y niñas los días 2, 3 y 4 de enero". Asimismo, habrá cabalgatas de Reyes en el ámbito rural los días 3 y 4 de enero.

Como gran broche, el 5 de enero tendrá lugar la cabalgata por la zona urbana, con salida a las 18:00 horas desde la calle Venezuela y finalización en la plaza de Armas. "Aquí llega una de las grandes sorpresas de este año –apuntó Arán López– porque Melchor, Gaspar y Baltasar tendrán unas invitadas especiales en su recorrido: las guerreras K-pop, que pondrán ritmo, baile y ese golpe de energía que no dejará a ningún niño ni niña indiferente".

Completa el programa la música en las calles de A Magdalena con los villancicos del Coro Diapasón y del Coro Infantil Mosaico, la exposición 'Medio siglo de fútbol sala en Ferrolterra' en la sala Curuxeiras y, para despedir las fiestas, el tradicional arroz con leche en la plaza de la Constitución el 7 de enero.

Arán López puso en valor el "magnífico" cartel de Navidad de este año, obra de Irene Sanjuán, que "captó a la perfección la esencia de estas fiestas: cálidas, tradicionales pero también modernas y muy nuestras".

La delegada territorial destacó que "cuando las administraciones trabajan juntas sacan adelante iniciativas tan bonitas e importantes como esta programación" y agradeció al Concello su trabajo en la organización de la misma, destacando que "potencia la imagen de Ferrol como destino de oportunidades para el ocio" Por su parte, el edil devolvió ese agradecimiento a la delegada por respaldar estas actividades, que harán que la ciudad tenga una Navidad “dinámica, diversa y familiar".