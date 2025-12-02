La Diputación de A Coruña licita por 930.000 euros la nueva sede provincial en Ferrol

La Diputación de A Coruña dio este martes un paso clave al licitar por 930.000 euros la adquisición de un edificio en el centro de Ferrol que se convertirá en su primera sede provincial fuera de la ciudad de A Coruña en dos siglos de historia.

La apertura del nuevo espacio, prevista para 2026, reforzará la presencia institucional en la comarca y permitirá una atención más directa a la ciudadanía y al tejido económico local.

El contrato fija como prioridad un inmueble con valor histórico o arquitectónico, preferiblemente situado cerca del Ayuntamiento de Ferrol e integrado en la trama urbana del centro.

La superficie útil mínima requerida es de 670 metros cuadrados, con una superficie construida de al menos 770 metros cuadrados.

El edificio deberá permitir la creación de una oficina de recaudación, un espacio de coworking para emprendedores, un salón de actos y aula de formación con capacidad para setenta y cinco personas, además de una sala de reuniones, zonas administrativas y áreas de representación institucional.

También se exige iluminación natural, accesibilidad total, conectividad con los servicios urbanos y cumplimiento estricto de la normativa en materia de edificación y seguridad laboral.

La Deputación valorará especialmente la proximidad a otros centros administrativos, como el Ayuntamiento o el edificio de la Xunta, así como la ubicación en el barrio de A Magdalena en inmuebles con singularidad arquitectónica.

El menor coste de comunidad o gastos asociados también sumará puntos en la baremación.