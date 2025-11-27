La conexión por tren entre los puertos de Ferrol estará en servicio en el segundo semestre de 2026

El ferrocarril es un factor clave para el desarrollo del puerto de Ferrol y de la propia ciudad. Lo pusieron de manifiesto este viernes las instituciones que intervinieron en la V Jornada Puerto-Empresa en el puerto ferrolano. Su presidente, Francisco Barea, anticipó una "certeza" respecto a las infraestructuras ferroviarias: en el segundo semestre de 2026 se pondrá en servicio la conexión ferroviaria entre los puertos interior y exterior.

Barea incidió en el reto técnico y económico que ha supuesto esta obra, de unos 120 millones de euros, en su mayor parte, financiados con fondos propios. Por ese motivo, reivindicó al Gobierno central otras "certezas", como "el mismo apoyo que reciben otros puertos similares con obras de estas mismas características financiadas prácticamente en su totalidad con fondos europeos".

El presidente destacó el trabajo de la Autoridad Portuaria en las obras complementarias del ferrocarril, que dependen de su organismo y están ejecutadas o en ejecución y también están pendientes de que Adif comience la renovación del ramal desde el puerto hasta la estación ferroviaria en los terrenos de su titularidad.

"Reivindicamos saber cuándo Adif cumplirá su parte y comenzará las obras para que el corte de vía que va a suponer no impida pasar trenes. Y pedimos, una vez más, que Ferrol tenga el tren que se merece de la estación hacia la Meseta. Porque la única certeza que tenemos aquí, es que no se va a hacer nada. Y Ferrol no puede quedarse aislado. Ferrol necesita y merece un ferrocarril del siglo XXI", reclamó el presidente del organismo portuario.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se dirige al público en la jornada.

Barea resaltó que"“el ferrocarril será clave para el desarrollo de los otros tres pilares del puerto del futuro: graneles líquidos, terminal de contenedores y energías renovables, con especial incidencia en la eólica marina".

"Un tren del siglo XXI"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refirió también a las infraestructuras ferroviarias en su intervención en la jornada. El titular del Gobierno gallego insistió en la necesidad de cumplir con los plazos y reclamó que no se priorice el Corredor Mediterráneo a costa del Corredor Atlántico, para el cual, lamentó, "no hay ningún plan director serio".

Rueda también exigió un tren a Ferrol que sea "del siglo XXI, y no de un siglo XIX o primera mitad del XX".

Premio para Amarradores

El encuentro se cerró con la entrega de la distinción por la colaboración en la relación Puerto-Ciudad, que recayó Amarradores del Puerto y Ría de Ferrol, "por su trabajo en la prestación de los servicios portuarios y su implicación en todas aquellas iniciativas que repercuten directamente en la ciudadanía". Recogieron el premio los hermanos Jesús y Manuel Pintos.

Francisco Barea entrega el premio a los hermanos Manuel y Jesús Pintos.

"Siempre está ahí cuando la necesitamos. Responde dentro y fuera de las vallas del puerto. Apuesta por la ciudad como lo hacemos nosotros. Lleva Ferrol en su nombre pero, sobre todo, en su esencia. Una empresa que ha sabido posicionarse como un referente en la prestación de servicios portuarios en distintos puertos españoles y en la que podemos confiar para el desarrollo de la actividad comercial y para acercarnos aún más a la ciudad", dijo el presidente del Puerto sobre Amarradores.