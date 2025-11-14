Agrede a su compañero de piso en Cedeira (A Coruña) y lo persigue con el coche sin carné hasta el PAC

Investigado en Cedeira tras agredir a su compañero de piso y perseguirlo conduciendo de forma temeraria y sin carné Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un vecino de Cedeira como supuesto autor de una agresión a otro varón, con el que compartía piso, además de un delito de conducción temeraria, uno de daños y otro delito vial por circular con el carné retirado.

Según han informado fuentes de la Comandancia, la investigación se inició con una denuncia por lesiones sufridas en el domicilio. La víctima relató que su compañero de piso le había atacado con un vaso de cristal en la vivienda que ambos compartían, causándole lesiones.

El hombre fue auxiliado por un vecino, que lo trasladó en su vehículo particular al PAC de Cedeira para que recibiese asistencia médica. Durante el trayecto, ambos fueron seguidos por el presunto agresor, que llevó a cabo una persecución conduciendo de forma temeraria.

Poco después de que el herido y el vecino hubieran aparcado a las puertas del PAC, el investigado llegó en su coche a toda velocidad e impactó intencionadamente contra el vehículo de la víctima, con el conductor todavía en su interior y, tras el choque, se dio a la fuga. La secuencia de los hechos quedó registrada en las cámaras de seguridad.

Tras revisar esas imágenes, y con los datos de la denuncia, la Guardia Civil ha procedido a investigar a este vecino de Cedeira como presunto autor de un delito de lesiones, un delito de conducción temeraria y otro de daños.

Además, en el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron que el investigado había conducido a pesar de tener el permiso sin vigencia, por haber agotado todos los puntos del carné. Por ello, le atribuyen otro delito contra la seguridad vial.