El mayor terminalista de cruceros del mundo se asentará en el puerto de Ferrol durante 30 años

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao sacó a licitación este verano la construcción y explotación de una terminal de cruceros con el fin de mejorar el servicio y aumentar el número de escalas. El consejo de administración del Puerto ha aprobado este viernes la adjudicación de este contrato a la mayor terminalista de cruceros del mundo.

Se trata de Global Ports Holding (GPH), que se hace con una concesión de 980 metros cuadrados para la construcción del edificio en el espigón exterior. El plazo de vigencia de la explotación será de 30 años.

"Con esta resolución se da un impulso a uno de los tráficos que generan un importante impacto económico y social en la ciudad al contar, como terminalista, con el grupo de referencia en el sector", destaca el Puerto ferrolano en una nota.

Global Ports Holding gestiona en la actualidad 32 puertos de cruceros en 19 países de cuatro continentes y mueve alrededor de 22 millones de pasajeros anuales. Entre los puertos de referencia destacan los de Barcelona, Las Palmas, Málaga, La Valeta, Lisboa, Kuşadası y Nassau.

GPH apuesta ahora por el puerto de Ferrol con una propuesta en la que el número de pasajeros mejora notablemente los mínimos exigidos por la Autoridad Portuaria. Así, se estima que el volumen total de usuarios gestionados por la terminal pasará de 20.000 en 2026 a los 80.000 a partir de 2034, llegando a las 55 escalas de cruceros.

Así será la terminal

El edificio de la terminal se construirá en dos fases a partir del momento en que se otorgue la concesión: una primera con un inmueble en una superficie concesional de 480 metros cuadrados que se ampliará en una segunda fase, hasta los 980 metros cuadrados. Además, se dispondrá de una segunda instalación móvil para las ocasiones en que los atraques se realicen lejos del edificio principal, permitiendo así atender varias escalas simultáneas.

La terminal será de uso abierto a todas las navieras, consignatarias y prestadores del servicio portuario de pasaje. Es decir, no será una terminal de uso particular de una sola empresa naviera, sino una concesión abierta al uso general para favorecer la concurrencia y el incremento de escalas.

Proilosa, Pérez Torres e Iberdrola Clientes

En la reunión del consejo de administración del Puerto de Ferrol se aprobó además la incorporación de dos nuevas empresas al Edificio Prioriño, al darse el visto bueno a las concesiones a Proyectos Integrales y Logísticos (Proinlosa) y a Pérez Torres Marítima para disponer de oficinas en el inmueble.

De este modo, son ya cuatro las compañías que se instalarán en el edificio recuperado por la Autoridad Portuaria para apoyar la implantación y eficiencia de empresas en el puerto exterior. Proinlosa y Pérez Torres se suman a Terminales Marítimos de Galicia y DBA Ferrol Port.

El consejo también aprobó el otorgamiento de una concesión a Iberdrola Clientes para la instalación y explotación de cuatro puntos de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento central del puerto interior de Ferrol. Habrá capacidad para ocho vehículos, 6 de 22 kilovatios y 2 semirrápidos de 50 que ocuparán una superficie de 101 metros cuadrados. El plazo de la concesión es de 15 años.