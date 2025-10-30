Ferrol aprueba la bonificación para el edificio de investigación de la Universidade de A Coruña

El pleno de Ferrol, celebrado esta tarde de jueves, aprobó por unanimidad la propuesta de reconocimiento a la Universidade da Coruña de una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en la ejecución del edificio de investigación e innovación de la industria E-13, en la parcela situada en la avenida de Esteiro, manzana 8.

"Es otro paso más para poner a Ferrol en el mapa, es un ejemplo de cómo se puede trabajar juntos para avanzar", afirmó la concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo. Se trata de un proyecto fundamental para la Universidade da Coruña y, sobre todo, para el campus de Ferrol, que podrá contar con un edificio dedicado exclusivamente a la investigación y la innovación.

Este edificio, en el que está prevista una inversión de 15 millones de euros, será esencial para fortalecer la colaboración entre la docencia y la industria, fomentar la transferencia de tecnología y contribuir al desarrollo económico y social de Ferrol y su comarca.

Una administración más moderna

La edil informó también sobre el informe de control interno de 2024, elaborado por la Intervención municipal, que resume todas las actuaciones llevadas a cabo por este departamento. Sanjurjo destacó algunos de los datos, como que "en el informe de reparos de 2024 bajaron un 25% respecto a 2022, en número una cuarta parte".

Además, recordó que "cuando llegamos, comenzamos a regularizar todos los servicios que estaban sin contrato, y eso se refleja en las cuentas: 26 millones de euros en contratos que no estaban formalizados y que ahora están regularizados legalmente", afirmó.

Con respecto al plan anual de control financiero 2025, Sanjurjo subrayó que la utilización de técnicas de planificación resulta fundamental para la mejora de la gestión pública, ya que permite fijar con claridad las metas a alcanzar e identificar los recursos y medios disponibles.

A través de este plan se verifican contratos menores, subvenciones y el plan de acción de 2024, así como el control operativo, puesto que ya hay un nuevo programa de Contabilidad. "El programa está ahora mismo en fase de implantación y migración de datos, con un plazo máximo de ocho meses, y nos permitirá hacer un seguimiento de las facturas", reveló la concejala de Hacienda. Y forma parte de todas esas inversiones que ha acometido este Gobierno local para "hacer realidad ese salto digital que tanto necesitaba este Concello, que llevaba mucho retraso", concluyó la concejala.