La fragata 'Almirante Juan de Borbón' regresa a Ferrol tras participar en el grupo 'Dédalo 25-3'

La fragata Almirante Juan de Borbón (F-102) de la Armada Española ha atracado a las 9:00 de este viernes en el muelle número 4 del Arsenal Militar de Ferrol, culminando así su integración en el Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo 25-3' tras un despliegue de dos meses en el Atlántico.

El acto de recibimiento, tal y como recoge Europa Press, fue presidido por el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, a la que pertenece la fragata.

El comandante del buque, el capitán de fragata Miguel Romero Contreras, calificó el despliegue como "muy interesante" por salirse "un poco de lo habitual que hacemos aquí", refiriéndose a las agrupaciones permanentes de la OTAN.

Romero Contreras destacó que el buque y la tripulación se portaron "ejemplarmente" durante la misión, la cual se desarrolló en la costa este de Estados Unidos, donde realizaron la actividad principal del despliegue, el ejercicio multinacional Unitas.

El comandante resaltó el valor de haber operado con "naciones hermanas, con marinas hermanas", mencionando específicamente países hispanoamericanos como Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile, con los que les une "algo más que cultura, nos une lengua y nos une una afinidad muy grande".

El buque recaló inicialmente en la base naval de Mayport (Florida) para la preparación del ejercicio y, posteriormente, en Norfolk (Virginia) para el análisis posterior, iniciando el regreso a casa el 8 de octubre.

El compromiso de la Armada

Por su parte, el capitán de navío Jesús González-Cela Franco dio la enhorabuena a la tripulación por demostrar, una vez más, "el compromiso de España y de la Armada con la seguridad internacional y con la libertad de navegación y la seguridad en los espacios marítimos".

González-Cela destacó la capacidad del Arsenal de Ferrol y de la 31ª Escuadrilla para preparar y desplegar unidades "durante periodos largos de tiempo y alejados de territorio nacional".

Además, el comandante de la 31ª Escuadrilla avanzó el próximo compromiso de la fragata, señalando que la Almirante Juan de Borbón comenzará en el mes de enero su despliegue en la Snmg (Standing Nato Maritime Group), una de las agrupaciones permanentes de la OTAN.