Fallece a los 76 años el periodista gallego José Manuel Orriols en Neda (A Coruña)

El periodista José Manuel Orriols, una de las caras más conocidas de la Televisión de Galicia (TVG) y colaborador habitual en diversos medios de comunicación, falleció en la tarde de este lunes a los 76 años.

Natural y residente en Neda (A Coruña), tal y como informa Europa Press, Orriols desarrolló una prolífica carrera en el ámbito de la comunicación. Formado en delineación industrial e ingeniería técnica, trabajó en la antigua Astano y posteriormente se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense.

Estuvo en el desaparecido Ferrol Diario como colaborador, además de en la agencia Europa Press. En la TVG, fue responsable de programas emblemáticos como Galicia Enteira, Galicia Fin de Semana o Escola a Escola.

Además de su trabajo en la televisión autonómica, Orriols fue una firma destacada en la prensa escrita y la radio. Fue responsable de la sección de Motor en periódicos como La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, además de en COPE Ferrol, y también colaboró con la revista Crono Motor. En los últimos años, mantenía una colaboración semanal en Radio Voz con un programa dedicado a la gastronomía, el turismo y la enología, además de con la publicación mensual HUM de La Voz de Galicia.

Sus restos mortales se encuentran situados en el túmulo número 2 del Tanatorio Albia de Ferrol.