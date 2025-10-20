Ferrol homenajea al pintor Segura Torrella en el 25 aniversario de su fallecimiento con una gran exposición

El Ayuntamiento de Ferrol rendirá homenaje al pintor Ricardo Segura Torrella con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento, dentro de un amplio programa cultural que se desarrollará en los dos últimos meses del año y que incluye también actividades dedicadas a Ricardo Carvalho Calero y Castelao.

La figura de Segura Torrella, fundador del Museo Bello Piñeiro, será recordada con una exposición que permanecerá abierta entre noviembre y diciembre, y que contará con visitas didácticas para acercar su legado al público.

El presupuesto de la muestra asciende a 20.000 euros y busca poner en valor la evolución artística del autor, desde un expresionismo académico hasta un estilo más libre y personal.

Además del homenaje al pintor, el Ayuntamiento ha recuperado el Premio Literario Ricardo Carvalho Calero, tanto en su modalidad de creación como de ensayo, al que se han presentado más de 60 obras. El certamen cuenta con un presupuesto de 25.000 euros destinados a premios, jurado y publicación de las obras ganadoras.

En noviembre también se celebrará un acto conmemorativo por el 75 aniversario del fallecimiento de Castelao, con un espectáculo de teatro, música y danza, así como la publicación de una unidad didáctica para alumnado de secundaria sobre su vida, obra y pensamiento político.

El acuerdo con la Diputación incluye asimismo una partida de 15.000 euros para la transcripción del trabajo sociológico dirigido por la profesora Carmen Fernández Casanova, que analiza la evolución de la sociedad ferrolana y la migración desde el ámbito rural hacia la ciudad.

Una selección de estas entrevistas será publicada en 2026 en un libro sin ánimo de lucro destinado a asociaciones culturales locales.