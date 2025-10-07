Ferrol homenajea a la asociación Asfedro con una gala por su 40º aniversario

El Ayuntamiento de Ferrol rendirá homenaje a Asfedro con motivo de su 40º aniversario, mediante una gala que se celebrará el próximo 16 de octubre, a las 19:30, en el Teatro Jofre.

El evento fue presentado esta mañana por la concejala de Política Social, Rosa Martínez, junto a la presidenta de la entidad, Sari Alabau.

Martínez destacó la trayectoria de Asfedro, una organización con un gran recorrido en la ciudad, "que durante décadas ha puesto a disposición de las personas con problemas de adicción y sus familias los recursos necesarios para afrontar esta dura realidad".

La edil recordó además que los actos conmemorativos comenzaron el pasado mes de abril con una jornada dedicada a reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de la atención a las adicciones.

Por su parte, Sari Alabau agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Ferrol en la organización de esta gala y tuvo palabras de reconocimiento hacia figuras clave en la historia de la entidad, como Tino Pena, impulsor del centro de atención en Caranza y de la comunidad terapéutica que lleva su nombre, y Olga Basterrechea, que mantuvo viva la asociación en los momentos más difíciles.

"Muchas personas han hecho posible estos 40 años con un trabajo encomiable, que hoy nos permite seguir avanzando en la prevención", subrayó Alabau.

Las entradas podrán retirarse a partir del 14 de octubre en la taquilla del Teatro Jofre.

"Queremos invitar a toda la ciudadanía de Ferrol y comarca a sumarse a este homenaje a Asfedro", señaló la concejala Rosa Martínez.