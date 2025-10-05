La Armada en Ferrol programa actividades para la Fiesta Nacional del 12 de Octubre

Con motivo del Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, las Unidades de la Armada en Ferrol han organizado una serie de actividades abiertas al público, con el objetivo de mostrar el trabajo diario de sus miembros y acercar la institución a la ciudadanía.

Entre las actividades destacan conciertos, como el de la Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina el miércoles 8 de octubre en el Teatro Jofre, así como visitas culturales a la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña, donde los centros educativos podrán conocer el simulador de navegación, el aula “Galatea” y talleres de panadería y repostería.

Durante toda la semana, se realizarán competiciones deportivas y náuticas, jornadas de puertas abiertas en el Tercio del Norte y el Arsenal de Ferrol, y visitas guiadas a buques del Mando de las Unidades de Acción Marítima.

El sábado 11 y domingo 12 se repetirán estas jornadas, incluyendo exposiciones estáticas de la Unidad de Buceo y del Equipo de Desactivación de Explosivos, así como actividades solidarias como la jornada de pesca cuya captura será donada a la Cocina Económica de Ferrol.

Los interesados podrán acceder a muchas de estas actividades mediante reserva previa por correo electrónico, indicando nombre de la entidad o responsable del grupo, número de asistentes y posibles necesidades especiales. Con esta programación, la Armada busca reforzar el conocimiento de su labor y estrechar vínculos con la sociedad a la que sirven.