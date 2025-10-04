Drones de Axega colaboran en la búsqueda de un octogenario desaparecido en Ortigueira (A Coruña)

La unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) colabora desde la mañana de este sábado en el operativo de búsqueda de un hombre de 80 años desaparecido en el municipio coruñés de Ortigueira.

Según informa el 112 Galicia, fue notificado de la desaparición sobre las 16:00 de este viernes, momento en el que la Guardia Civil solicitó la incorporación de más recursos para reforzar las tareas de búsqueda.

En concreto, la operación de búsqueda se centra en la zona de Lugar Rande, en Couzadoiro, y cuenta con la participación de la Policía Local, el GES de Ortigueira y efectivos de Protección Civil.