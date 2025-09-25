La Policía libera en Rumanía a una menor secuestrada en Ferrol y detiene a su padre en Alemania

Una menor secuestrada el pasado mes de junio en Ferrol ha sido liberada en Rumanía. La niña ya está con su madre, mientras que el padre ha sido detenido en Alemania. La Policía Nacional finaliza así con éxito la investigación y el operativo internacional iniciado tras el secuestro parental de la menor en el barrio ferrolano de Caranza.

El secuestro se produjo la tarde del 12 de junio. El padre de la niña y un acompañante abordaron a la madre y a su actual pareja en la vía pública tras bajarse de un vehículo con un arma de fuego con la que amenazaron a la madre para arrebatarle a la menor.

Los agresores introdujeron a la niña por la fuerza en el coche y detonaron el arma de fuego al aire en varias ocasiones antes de huir a gran velocidad, según recoge Europa Press.

El padre, que ya estaba siendo buscado por las autoridades españolas por múltiples delitos, huyó con la niña hacia Portugal. Dos días después, emprendió un nuevo traslado hacia Alemania, país donde se conocía que desarrollaba actividades delictivas y donde residían algunos de sus familiares.

La investigación, liderada por la comisaría de Ferrol-Narón, activó una intensa cooperación judicial y policial internacional. Finalmente, el 11 de septiembre se consiguió localizar a la menor en la ciudad de Bucarest, en Rumanía, en compañía de su abuela paterna.

El padre de la niña fue detenido pocas horas después cuando intentaba huir nuevamente hacia Alemania. Actualmente, se encuentra bajo custodia a la espera de los trámites judiciales correspondientes. La menor ya está con su madre.