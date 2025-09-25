Fallece un joven de 15 años de Valdoviño (A Coruña) tras sufrir un accidente en Narón el martes

Un adolescente de Valdoviño ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico el pasado martes en Narón. El joven de 15 años circulaba con su bicicleta cuando impactó contra un vehículo el pasado 23 de septiembre, sufriendo graves heridas.

El accidente se produjo en la parroquia de Sedes, en Narón, poco antes de las 18:30 horas. El joven circulaba en bicicleta por la carretera del Esperón cuando colisionó con un vehículo.

El adolescente fue evacuado inicialmente en una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y, posteriormente, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde finalmente falleció en las últimas horas.

La pérdida del menor ha causado una gran conmoción en Ferrolterra. El adolescente era alumno del CPI Atios de Valdoviño y ejercía como uno de los porteros del equipo de fútbol de Meirás, en la misma localidad, según señala Europa Press.