El Gobierno cede a Ferrol un tramo de la carretera FE-14 tras la remodelación de As Pías

Tramo de la avenida de As Pías en la FE-14 cedido por Transportes a Ferrol. Google Maps

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Concello de Ferrol un tramo de la avenida de As Pías, en la carretera FE-14, tras las obras de remodelación de esta vía. Concretamente, la parte cedida se enmarca entre los kilómetros 0,25 y 1,10 de la provincia de A Coruña, con una longitud de 850 metros y una superficie estimada de 66.545 metros cuadrados.

La cesión, según informa el Gobierno, se hizo efectiva el pasado 18 de septiembre, tras la firma de la resolución de transferencia por el secretario de Estado, José Antonio Santano, una vez recibidas las obras de la Avenida de As Pías el 29 de julio.

Las obras contaron con un presupuesto de 11,5 millones de euros y estuvieron financiadas con los fondos del Plan de Recuperación. Las actuaciones, enfocadas en reforzar la seguridad vial, permitieron renovar la carretera creando una nueva avenida con 7,2 kilómetros de itinerarios peatonales, 1,4 kilómetros de vías ciclistas y 37.000 metros cuadrados de zonas verdes.

También se han mejorado la permeabilidad y accesibilidad de los barrios adyacentes con la construcción de tres glorietas en los cruces de la FE-14. Asimismo, se han creado 360 nuevas plazas de aparcamiento.

Tramo cedido de la FE-14 por el Gobierno a Ferrol Ministerio de Transportes

Ahora, Ferrol será el titular de este tramo, asumiendo así también sus elementos auxiliares y equipamientos y siendo responsable de su conservación y mantenimiento.