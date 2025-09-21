Dos menores detenidos en Ferrol tras agredir a un hombre con una silla de una terraza

Dos jóvenes de 17 años, uno de Ferrol y otro de Narón, han sido detenidos en la noche de este sábado al domingo tras agredir con una silla de una terraza a un hombre de 52 años, vecino de Ferrol, en la Plaza de la Constitución de Ferrol.

En concreto, la víctima tuvo que ser trasladada en una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) debido a las heridas que tenía, principalmente en la cabeza, tras ser golpeada con una silla de terraza.

Según los primeros indicios, habría un tercer implicado que todavía no ha sido identificado y que fue quien, presuntamente, utilizó una de las sillas del establecimiento para golpear al agredido en la cabeza.

Con todo, los dos menores intentaron esconderse en el baño de un establecimiento de hostelería en la calle Pardo Bajo, donde finalmente fueron localizados y detenidos por agentes de la Policía Local de Ferrol. La investigación sigue abierta para dar con el paradero del tercer implicado.