La suerte sonríe a Ferrol: un cupón de la ONCE reparte 35.000 euros en Carretera de Castilla

La fortuna ha hecho parada en Ferrol gracias al Cupón Diario de la ONCE. Un boleto premiado en el sorteo del martes 16 de septiembre ha dejado 35.000 euros en la ciudad.

La responsable de repartir la suerte ha sido Fabiola Albores, vendedora de la ONCE, quien entregó el cupón premiado desde su punto de venta habitual, situado en el número 91 de la Carretera de Castilla.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece cada jornada un premio de 500.000 euros al número y serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número ganador.

A estas cantidades se suman cientos de premios de menor cuantía, lo que convierte cada sorteo en una oportunidad para miles de jugadores.