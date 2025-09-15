Ferrol ultima su primer "splash park’" en A Malata para niños de hasta 10 años

Ferrol está a punto de estrenar su primer parque de agua infantil. La Xunta de Goberno local adjudicó este lunes la construcción de un splash park en A Malata a la empresa Ortex Estructuras Acuáticas SL, con una inversión de 192.877,06 euros.

La instalación se levantará junto al parque infantil ya existente y supondrá una ampliación del área de ocio en una de las zonas verdes más concurridas de la ciudad.

El nuevo espacio contará con una superficie total de 178 metros cuadrados, de los que 113 se destinarán a juegos acuáticos y el resto a un corredor perimetral libre de salpicaduras.

Podrá acoger hasta 50 niños jugando al mismo tiempo y ofrecerá diversión para diferentes edades, entre los dos y los 10 años.

En total, se instalarán 14 juegos, entre ellos un cañón direccional, un mástil que genera una lámina de agua de 360 grados, chorros verticales y de superficie con efecto géiser, y un cubo elevado que descarga agua de forma sorpresiva.

Todos los elementos estarán fabricados en acero inoxidable, montados con tornillería antivandálica y tratados con pinturas especiales para resistir la corrosión y mantener su color y brillo con el paso del tiempo.

El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses, con una garantía de seis años.

Esta actuación se enmarca en la apuesta del Concello por reforzar los espacios de ocio y deporte al aire libre. Se suma a proyectos como “Abrir Ferrol ao mar”, que creará una senda peatonal verde y azul de 10 kilómetros y un carril bici entre A Graña y Caranza, y a la futura Cidade do Deporte en FIMO, cuya primera fase será adjudicada próximamente con una inversión superior a seis millones de euros.

El parque de A Malata, ubicado en Serantes a orillas del río da Sardiña, funciona como un importante pulmón verde para Ferrol y es una de las zonas de recreo más utilizadas por la ciudadanía. Con el splash par, el Concello busca consolidar este enclave como punto de encuentro familiar y referente de ocio para los más pequeños.