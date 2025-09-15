Ferrol agiliza la ciudad deportiva del Racing al declararla de interés municipal

Imagen de la antigua estación de radio de Mandiá, donde se ubicará la ciudad deportiva. Concello de Ferrol.

El Concello de Ferrol aprobará en el pleno del próximo jueves, 25 de septiembre, la declaración de interés municipal de las obras de la futura ciudad deportiva del Racing de Ferrol.

Esta decisión permitirá que la Fundación Racing de Ferrol obtenga en un plazo máximo de 30 días la licencia para iniciar la primera fase del proyecto: la construcción de campos de entrenamiento de césped natural en Muíño do Vento.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, subrayó que se trata de "un sueño de años" para el club y para la ciudad, recordando al histórico dirigente Isidro Silveira como primer impulsor de la idea.

El regidor destacó que el proyecto no solo beneficiará al equipo, sino que generará un impacto positivo en la sociedad ferrolana, fomentando la práctica deportiva, la integración social y el desarrollo económico y laboral.

La venta de los terrenos en Mandiá, conocida como la antigua estación de radio, se formalizó el pasado abril, tras el inicio del proceso de enajenación en marzo. Desde entonces, la Fundación Racing de Ferrol ha avanzado en la redacción del proyecto técnico.

El Concello estima una inversión inicial de tres millones de euros y ha previsto una bonificación del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), al tratarse de una inversión estratégica para Ferrol.