Muere un hombre en Moeche (A Coruña) por un incendio causado por una manta eléctrica

Un hombre ha fallecido este domingo en Moeche tras un incendio en su casa originado por una manta eléctrica. El suceso se produjo en la parroquia de Labacengos en Vilapedre en torno a las 11:40 horas, según informa el 112 Galicia.

Un familiar del fallecido fue quien dio la voz de alarma al llegar a la residencia y detectar humo, alertando ya en la llamada que era posible que el octogenario se encontrase en el interior.

Hasta el lugar se desplazaron el 061, bomberos del Eume y el GES de Ortigueira además de la Guardia Civil. Allí pudieron constatar el fallecimiento del hombre, así como el origen del incendio, que fue provocado cuando una manta eléctrica prendió el colchón afectando a toda la habitación.